БРСМ: время вперед! Под таким девизом 30 мая в г. Минске прошел 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи

На форуме присутствовали 1300 делегатов со всей республики. В составе брестской делегации были и пять представителей Березовской РО ОО «БРСМ»: Наталья Голуб, Вероника Резько, Александр Крагель, Наталья Мшар и Мария Сивякова.

Сперва делегаты прибыли к обелиску на площади Победы, где стартовала патриотическая акция «Мы помним и гордимся!». Участники митинга возложили к мемориалу венки, цветочные композиции и почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. После этого всех делегатов ждал концертный зал «Минск», где состоялась пленарное заседание съезда.

– БРСМ – это время твоих побед, – подводит к торжественному моменту ведущий.

Форум начался с приветствия участников 43-го съезда ОО «БРСМ» от Президента Республики, которое зачитала Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова. «БРСМ объединяет в своих рядах тысячи талантливых, энергичных, любящих Беларусь граждан. Союз стал надежным партнером государства в проведении молодежной политики, достойно продолжает и развивает лучшие традиции нашего народа», – говорилось в приветствии.

Перед делегатами выступил и первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ» Андрей Беляков. В своем докладе он отметил достижения организации за 2015–2018 годы, доложил о выполнении поставленных задач и о текущей работе молодежного союза. А также прозвучала мысль о поднятии на законодательном уровне верхней планки молодежного возраста до 35 лет. «Сейчас верхний предел возраста молодого человека в Беларуси – 31 год. Однако социологические исследования показывают, что ситуация в нашей стране отражает общемировую тенденцию: молодые люди все позже вступают в брак, рожают детей, достаточно поздно определяются со своим профессиональным призванием, успевая до этого получить не одно образование. Это нельзя не учитывать в реализации молодежной политики», – отметил Андрей Беляков.

В своих выступлениях делегаты 43-го съезда призвали уделять больше внимания профессиональной подготовке добровольцев, уйти от разовых тренингов и сформировать институт наставничества, который сделает обучение более системным, а также распространить опыт по созданию спортивных залов, где могли бы заниматься папы со своими малышами (кстати, такие уже работают в нескольких регионах), на всю страну.

На съезде был избран новый состав Центрального комитета ОО «БРСМ», руководить молодежным союзом доверили Дмитрию Воронюку. Завершился съезд праздничным концертом.

Поздним вечером мы вернулись домой в отличном настроении и, окрыленные новыми идеями, готовы и дальше вершить добрые дела на благо нашей Родины.

Наталья ГОЛУБ, первый секретарь Березовской РО ОО «БРСМ».