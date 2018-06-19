Футбол: белорусские клубы узнали соперников по ранним стадиям Лиги Европы

Минское и брестское «Динамо», а также солигорский «Шахтёр», узнали, с кем им предстоит сыграть на старте квалификации Лиги Европы.

Столичный клуб в первом отборочном раунде проведёт двухматчевую дуэль с ирландским «Дерри Сити». «Горняки» на этой же стадии сыграют с «Коннас Куэй» из Уэльса.

Что касается брестского «Динамо», то оно начнёт еврокубковый поход в Лиге Европы со второго раунда. Милевскому и компании жребий определил в оппоненты греческий «Атромитос».