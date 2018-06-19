Автоконкурс «Мир АвтоЗвука» пройдет в Волковыске 24 июня





Владельцы автомобилей из разных регионов Беларуси будут соревноваться в качестве аудиосистем, тюнинга, SPL-давлении.

Сабвуфер и по 8-10 динамиков на каждую из передних дверей способны собрать вокруг авто настоящую дискотеку.

В программе мероприятия: конкурсы по тематике автозвука, демонстрация SPL Show, аэрография в реальном времени, выставка авто- и мототехники, розыгрыши призов и много сюрпризов.

Начало в 16 часов. Площадка по ул. К. Маркса в Волковыске.



