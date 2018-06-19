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Автоконкурс «Мир АвтоЗвука» пройдет в Волковыске 24 июня
20.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
Владельцы автомобилей из разных регионов Беларуси будут соревноваться в качестве аудиосистем, тюнинга, SPL-давлении.
Сабвуфер и по 8-10 динамиков на каждую из передних дверей способны собрать вокруг авто настоящую дискотеку.
В программе мероприятия: конкурсы по тематике автозвука, демонстрация SPL Show, аэрография в реальном времени, выставка авто- и мототехники, розыгрыши призов и много сюрпризов.
Начало в 16 часов. Площадка по ул. К. Маркса в Волковыске.
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Владельцы автомобилей из разных регионов Беларуси будут соревноваться в качестве аудиосистем, тюнинга, SPL-давлении. Сабвуфер и по 8-10...
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