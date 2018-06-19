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Завершено расследование уголовного дела о взятках на Минском тракторном заводе

20.06.2018 16:50 — Разное | Ежедневник  
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Завершено расследование уголовного дела о взятках на Минском тракторном заводе

Всего по делу проходят четыре человека, три из которых – работники МТЗ (главный металлург, работник модельного цеха, начальник управления материально-технического снабжения) и председатель правления ПАО «КЗУ».

Следователи установили, что 40-летний председатель украинского правления ПАО «КЗУ» давал взятку 46-летнему главному металлургу, а также 49-летнему начальнику управления материально-технического снабжения МТЗ, надеясь таким образом продолжить поставки бетонита на тракторный завод.

В Следственном комитете рассказали, что главный металлург получил денежное вознаграждение на сумму более 16 тысяч долларов, из которых более 13,5 тысяч – при пособничестве своего сына, работника модельного цеха ОАО «МТЗ», а начальник управления материально-технического снабжения получил более 8 тысяч долларов.

На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 1,6 млн рублей, в том числе три автомобиля и земельный участок в пригороде Минска.

Действия главного металлурга ОАО «МТЗ» квалифицированы по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) и ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 431 (пособничество в даче взятки) УК Республики Беларусь; работника модельного цеха – по ч. 6 ст. 16 ч. 3 ст. 430 (пособничество в получении взятки) УК РБ; начальника управления материально-технического снабжения МТЗ – по ч. 2 ст. 430 (получение взятки) УК РБ; председателя правления ПАО «КЗУ» – по ч. 2 ст. 431 (дача взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Работники тракторного завода заключены под стражу, а начальник украинского предприятия выпущен под залог.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего по делу проходят четыре человека, три из которых – работники МТЗ (главный металлург, работник модельного цеха, начальник управления...
 
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