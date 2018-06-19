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Могилевчанин на Renault гонял мосту, врезался в трактор и скрылся. Его нашли
В Могилеве на мосту на улице Королева Renault опасно лавировал, превышая допустимую скорость, и врезался в трактор. Водитель легковушки с места ДТП скрылся, но его нашли. Могилевчанина оштрафовали,
ДТП произошло 13 июня в 17.44 на полосе со стороны улицы Королева в направлении проспекта Димитрова. Renault, превышая допустимую скорость, лавировал в потоке машин, перемещался из одной полосы на другую, обгонял другие автомобили.
Во время очередного перестроения водитель легковушки вовремя не отреагировал и столкнулся с трактором в правой полосе. С места ДТП мужчина скрылся, но оперативники его нашли. Выяснилось, что за рулем Renault был 54-летний могилевчанин.
За совершение ДТП и оставление места происшествия могилевчанина могилевчанин получил штраф.
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Авария произошла на мосту на улице Королева.
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