Могилевчанин на Renault гонял мосту, врезался в трактор и скрылся. Его нашли

В Могилеве на мосту на улице Королева Renault опасно лавировал, превышая допустимую скорость, и врезался в трактор. Водитель легковушки с места ДТП скрылся, но его нашли. Могилевчанина оштрафовали, сообщили в УВД Могоблисполкома.

ДТП произошло 13 июня в 17.44 на полосе со стороны улицы Королева в направлении проспекта Димитрова. Renault, превышая допустимую скорость, лавировал в потоке машин, перемещался из одной полосы на другую, обгонял другие автомобили.

Во время очередного перестроения водитель легковушки вовремя не отреагировал и столкнулся с трактором в правой полосе. С места ДТП мужчина скрылся, но оперативники его нашли. Выяснилось, что за рулем Renault был 54-летний могилевчанин.

За совершение ДТП и оставление места происшествия могилевчанина могилевчанин получил штраф.