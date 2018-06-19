Данные впечатляют: в Минске сдается каждая двенадцатая квартира

От граждан, которые предоставляют жилые помещения внаем на долгосрочной основе, с начала нынешнего года в бюджет поступило более 6 миллионов рублей, — такие данные дала ИМНС по городу Минску агентству «Минск-Новости». Налоговики уточнили, что на официальной сдаче лишних квартир зарабатывает 53 тысячи минчан. REALTY.TUT.BY попытался прикинуть, какой процент частных квартир в столице сдается.





По данным Белстата, количество квартир в собственности физических лиц в Минске по итогам 2017 года — 731,6 тысячи.

На учете в налоговой в качестве квартиросдатчиков состоят свыше 53 тысяч физических лиц. Часть их сдает по несколько квартир. «Открою вам небольшой секрет, который не содержит налоговой тайны: в нашей стране есть три человека, в пользовании которых 14 квартир, порядка 12 человек имеют 13 квартир», — рассказывал два года назад глава МНС. Да это действительно не секрет — инвестиции в квартиры под аренду — один из привычных для столицы бизнесов. А чтобы бизнес был стабильным, нужно сдавать хотя бы несколько квартир. Кроме того, существует посуточная аренда — так сдают квартиры индивидуальные предприниматели. «Суточных» апартаментов сейчас в Минске около тысячи.

Кроме того, за кадром остаются сотни, а то и тысячи квартир, которые сдаются без договоров. Это косвенно подтверждают и результаты проверок налоговиков. С начала года они провели 195 результативных «контрольных мероприятий». В бюджет доначислено почти 30 тысяч рублей налогов, пени и штрафов.

По грубым подсчетам, в Минске выходит от 60 до 70 тысяч квартир, которые сдаются в аренду. Выходит, сдается каждая 12-я, а то и 11-я квартира.