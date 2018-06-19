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Данные впечатляют: в Минске сдается каждая двенадцатая квартира
От граждан, которые предоставляют жилые помещения внаем на долгосрочной основе, с начала нынешнего года в бюджет поступило более 6 миллионов рублей, — такие данные дала ИМНС по городу Минску агентству «Минск-Новости». Налоговики уточнили, что на официальной сдаче лишних квартир зарабатывает 53 тысячи минчан. REALTY.TUT.BY попытался прикинуть, какой процент частных квартир в столице сдается.
По данным Белстата, количество квартир в собственности физических лиц в Минске по итогам 2017 года — 731,6 тысячи.
На учете в налоговой в качестве квартиросдатчиков состоят свыше 53 тысяч физических лиц. Часть их сдает по несколько квартир. «Открою вам небольшой секрет, который не содержит налоговой тайны: в нашей стране есть три человека, в пользовании которых 14 квартир, порядка 12 человек имеют 13 квартир», —
Кроме того, за кадром остаются сотни, а то и тысячи квартир, которые сдаются без договоров. Это косвенно подтверждают и результаты проверок налоговиков. С начала года они провели 195 результативных «контрольных мероприятий». В бюджет доначислено почти 30 тысяч рублей налогов, пени и штрафов.
По грубым подсчетам, в Минске выходит от 60 до 70 тысяч квартир, которые сдаются в аренду. Выходит, сдается каждая 12-я, а то и 11-я квартира.
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Только налогов уплачено с начала года на 6 миллионов
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