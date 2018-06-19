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Гель, лайнер или тинт? Подбираем для разных типов бровей
Перед нами – три совершенно разных девушки. У них разный тип лица, разный цвет волос, и – совершенно разные брови. И на их примере мы попробуем разобраться, какие продукты для коррекции бровей лучше всего подойдут именно вам.
Инна Леута, визажист-стилист, руководитель школы красоты:
Лучшее средство, на котором вы можете остановиться – это гель для бровей.
Помните: такие гели почти всегда содержат мелкие волоски микрофибры, тем самым добавляя объём.
Инна Леута:
Для того, чтобы чуть-чуть скорректировать форму и сделать их немножко шире, лучше всего подойдут перманентные лайнеры для бровей.
Если и густота, и форма бровей вас устраивает – не стоит утяжелять такие брови ни карандашами, ни тенями, не помадками. Лёгкие штрихи лайнера – то, что нужно для идеальной – и естественной – брови.
Инна Леута:
Особенно в летний период, поскольку они очень пигментированные и очень стойкие.
Тинты удобны тем, что их очень легко миксовать друг с другом – у вас всегда будет шанс найти идеальный цвет, который подойдет именно вам.
Наносить их лучше всего плотной натуральной кистью – лучше всего из колонка или из соболя.
Тинт особенно подойдёт тем, у кого волоски бровей очень тонкие.
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Перед нами – три совершенно разных девушки. У них разный тип лица, разный цвет волос, и – совершенно разные брови. И на их примере мы попробуем разобраться, какие...
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