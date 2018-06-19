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Роналду принёс победу Португалии в матче против Марокко на ЧМ-2018
Сборная Португалии обыграла Марокко в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.
Встреча закончилась со счетом 1:0. На четвертой минуте матча счет открыл капитан португальцев – Криштиану Роналду. Пока рекорд по количеству забитых мячей на турнире принадлежит именно ему – Роналду
Напомним, первый матч на турнире сборная Марокко проиграла Ирану со счетом 0:1. Португалия и Испания сыграли вничью – 3:3.
20 июня вечером состоится игра между Ираном и Испанией.
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Сборная Португалии обыграла Марокко в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча закончилась со счетом 1:0. На четвертой минуте матча счет открыл капитан...
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