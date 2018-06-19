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«Атлетам понравится наш новый стадион». Меньше суток остаётся до открытия обновлённого стадиона «Динамо» в Минске
Новости Беларуси. Репетиции в режиме нон-стоп. Стадион «Динамо» готовится к открытию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Весь день на площадке проходят генеральные прогоны торжественной церемонии, которая состоится 21 июня.
Все детали шоу тщательно прорабатываются. Организаторы ожидают полностью заполненные трибуны.
Отметим, что стадион вмещает более 20 тысяч зрителей. В начале открытия красочным станет музыкально-спортивное представление. Более сотни участников перфоманса вынесут на поле большой белорусский флаг. Здесь же свое эффектное выступление покажут и черлидеры.
Ксения Шевченко, участник церемонии открытия стадиона «Динамо»:
Анна Иванова, участник церемонии открытия стадиона «Динамо»:
Интересно будет увидеть и момент запуска обратного отсчета до II Европейских игр. Символично, что в день открытия стадиона останется ровно год до их начала. «Динамо» станет одной из площадок, где начнется их официальное открытие и пройдут многие турниры.
Завершится же завтрашняя торжественная часть красочным пиротехническим шоу.
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«Атлетам понравится наш новый стадион». Меньше суток остаётся до открытия обновлённого стадиона «Динамо» в Минске
Новости Беларуси. Репетиции в режиме нон-стоп. Стадион «Динамо» готовится к открытию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Весь день на площадке проходят...
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