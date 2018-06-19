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Рискованное решение: Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 10%

20.06.2018 16:58 — Разное | Партизан  
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С 27 июня 2018 года ставка рефинансирования снижается с 10,5 до 10 процентов годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности – с 11,75 до 11,5 процента годовых.

Соответствующее решение принято 20 июня 2018 года Правлением Национального банка Республики Беларусь на ежеквартальном заседании по денежно-кредитной политике. 

Как поясняют в Нацбанке, годовая инфляция замедляется. Прогноз развития ситуации в экономике, во внешней торговле, на валютном и депозитном рынках показывает, что формируемые денежно-кредитные условия обеспечат нахождение инфляции в рамках целевых параметров.

В мае 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,4 процента при 5 процентах в апреле 2018 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 2,9 процента (3,1 процента в апреле 2018 года), в том числе вследствие укрепления белорусского рубля относительно корзины иностранных валют.

Во второй половине 2018 года ожидается некоторый рост инфляции с учетом более слабого дезинфляционного влияния внутренней экономики, а также возможного увеличения регулируемых цен. 

Однако, по мнению специалистов Нацбанка, формирование курса белорусского рубля вблизи равновесного уровня не будет оказывать давления на цены. Монетарные условия сохранятся близкими к нейтральным и продолжат обеспечивать достижение цели по ценовой стабильности. Ожидается, что по итогам 2018 года инфляция сложится около 5,5 процента.

В следующий рах решение о размере ставки рефинансирования будет приниматься заседании Правления Нацбанка 19 сентября 2018 года.


Напомним, последний раз ставка рефинансирования снижалась с 14 февраля 2018 года с 11% до 10,5% годовых.

В 2017 году ставка рефинансирования в Беларуси снижалась восемь раз. С 18 января 2017 года она была снижена до 17% с 18% годовых, с 15 февраля - до 16% годовых, с 15 марта - до 15% годовых, с 19 апреля - до 14% годовых, с 14 июня - до 13% годовых, с 19 июля - до 12% годовых, с 13 сентября - до 11,5% и с 18 октября - до 11% годовых.

Следует отметить, что 10% - это рекордный для Беларуси уровень ставки рефинансирования за всю историю. Такая ставка была у нас всего однажды и продержалась всего 2 месяца. Было это 11 лет назад - в декабре 2006 - январе 2007 годов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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С 27 июня 2018 года ставка рефинансирования снижается с 10,5 до 10 процентов годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности – с...
 
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