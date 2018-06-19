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В Таджикистане "народный генерал" обвинил Иран в подготовке военного переворота
Саид Киёмиддин Гози (Эшони Гози), приговоренный в мае текущего года Верховным судом Таджикистана к 25 годам лишения свободы, обвинил Иран и ПИВТ в подготовке военного переворота в Таджикистане.
Накануне, 18 июня по государственным телевизионным каналам РТ была показана передача «Решахои ноаён» (Невидимые корни), в которой Саид Киёмиддин Гози обвинил Иран в поддержке запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Таджикистана, передает
Гози рассказал о принятом ранее решении, согласно которому в 2015 году ПИВТ должна была стать правящей партией в Таджикистане.
Эшони Гози подчеркнул, что Иран намерен возродить ПИВТ, и хозяева партии намерены в 2020 году осуществить переворот в Таджикистане.
Саид Киёмиддин Гози призвал народ Таджикистана не повторять пройденные ошибки и извинился перед народом.
Саид Киёмиддин Гози, известный, как Эшони Гози, являлся известным в Таджикистане священнослужителем, обладавшим ораторским искусством.
Во время противостояния двух площадей – «Шахидон» и «Озоди» в городе Душанбе в 1992 году, Эшони Гози не раз выступал перед митингующими на площади «Шахидон» и призывал к свержению коммунистической власти.
Тогда же Саид Киёмиддину Гози присвоили неофициальное звание «народный генерал». С началом гражданской войны в Таджикистане, он перебрался в Афганистан, где был тесно связан с Объединенной таджикской оппозицией.
После подписания Соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане в 1997 году вернулся в страну и был членом одной из подкомиссий Комиссии по национальному примирению.
Позднее Саид Киёмиддин Гози покинул страну и проживал в Иране и России. В ноябре 2017 года он был задержан в аэропорту города Санкт-Петербурга, куда прилетел из Ирана, а затем экстрадирован в Таджикистан.
В мае 2018 года Верховный суд Таджикистана приговорил Саид Киёмиддини Гози к 25 годам лишения свободы.
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Саид Киёмиддин Гози (Эшони Гози), приговоренный в мае текущего года Верховным судом Таджикистана к 25 годам лишения свободы, обвинил Иран и ПИВТ в подготовке...
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