|
Фильм о папе Ксении Собчак. В прокат выходит "Дело Собчака"
С 19 по 25 июля в столичном прокате будут показывать картину
Работа над фильмом началась в конце мая 2017 года, задолго до того, как Ксения Собчак решила участвовать в президентской кампании. В фильме приняли участие только свидетели описываемых событий. Интервью с Владимиром Путиным было записано 19 сентября 2017 года. Для записи в Кремле была специально построена «черная комната».
Читайте также
***
Если вы еще не в курсе, рассказываем: в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал
1 июля на территории аэропорта Минск-1 в летнем open-air будут участвовать звезды первой величины: уже подтвержден приезд Земфиры, LP, Дельфина и Therr Maitz.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интервью с Владимиром Путиным было записано 19 сентября 2017 года. Для записи в Кремле была специально построена "черная комната".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)