С 19 по 25 июля в столичном прокате будут показывать картину «Дело Собчака» . Это история о первом мэре Санкт-Петербурга и отце Ксении Собчак Анатолие Собчаке.



Кадр из фильма

Работа над фильмом началась в конце мая 2017 года, задолго до того, как Ксения Собчак решила участвовать в президентской кампании. В фильме приняли участие только свидетели описываемых событий. Интервью с Владимиром Путиным было записано 19 сентября 2017 года. Для записи в Кремле была специально построена «черная комната».

Фильм покажут в сети Silver Screen (кинотеатры в Galileo и Dana Mall). Возрастное ограничение 16+.

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