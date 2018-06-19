ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гомельщина готовится отметить День Независимости

20.06.2018 — Разное | Народны голас  
Размер текста:
A
A
A
>

В преддверии Дня Независимости и 74-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Гомельской области повсеместно будет организовано поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, в  т.ч. на дому с вручением сувениров и цветов,   проведены акции «Ветеран живет рядом», «Забота», «Милосердие»  и иные по оказанию  шефской помощи ветеранам,  наведён порядок в местах воинской славы, организован ряд патриотических мероприятий, Вахты Памяти; также состоятся торжественные собрания и праздничные концерты, тематические выставки.

3 июля праздничную программу во всех районах области и г.Гомель начнут торжественные митинги, шествия, возложения венков и цветов, пройдут литературно-музыкальные композиции, концертно-развлекательные программы, спортивные состязания, будет организована работа торговых рядов. Финальным аккордом праздника станут акция «Споём гимн вместе» и фейерверк. Программа мероприятий:

Гомель

29 июня

9.00 —  Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов у мемориала Народным ополченцам  (ул.Баумана);

11.00 — Молодёжная патриотическая акция «Белая Русь под белым крылом» у памятника Комсомольцам Гомельщины;

14.00 — Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к аллее Героев (ул. Советская);

3 июля

10.00 — Праздничное шествие ветеранов, трудящихся, спортсменов и творческой молодежи г.Гомеля (ул. Советская);

10.20 — Торжественный митинг, церемония возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков (Площадь Труда);

Площадка возле Гомельского государственного медицинского университета (ул.Ланге, 5):

11.00 — 11.30 — Музыкально-театрализованный концерт «Песня мая — Беларусь»;

11.30 — 14.30 — Праздничная концертная программа с участием молодежных коллективов г.Гомеля;

ул.Ланге-ул.Билецкого

11. 00 — «Свята вышыванкі» — выставка-презентация  учреждений среднего специального и профессионально-технического образования;

Кинотеатр им.М.И.Калинина:

12.00 —    Выставочные экспозиции, демонстрация фильма;

11.00 — 15.00 — Праздничные концертные программы на всех площадках города;

Стадионы ОАО «Гомсельмаш» и микрорайона Костюковка:

12.00 — 13.00 — Историко-художественная реконструкция футбольного матча «Матч Победы»;

Стадион «Центральный»:

15.30 — Концерт Заслуженной артистки России Кристины Орбакайте;

Площадка у Ледового дворца:

20.00 — 22.55 — Концертно-танцевальная программа при содействии редакций Гомельского городского радио и газеты «Гомельская праўда»;

22.55 — Акция «Споём гимн вместе»;

23.00— Праздничный салют.

Брагинский район

3 июля:

пл.Ленина

12.30 —  Показательные выступления байкеров; Парад колясок «Поколение NEXT»;

Стадион г.п.Брагин:

22.45 —  Шоу фаер-группы «Flash lights».

Буда-Кошелевский район

3 июля: 

11.00-13.00 —  Велопробег «По страницам нашей памяти».

Ветковский район

3 июля:

Зона отдыха Ставок (стадион) г.Ветка:

12.00 — «За нами будущее» — награждение  лучших представителей работающей молодежи  и активистов  ОО «БРСМ»;

14.00 — Семейный стилизованный конкурс «Ветковский маскарад».

Гомельский район

3 июля:

12.00 — Районный смотр-конкурс на лучшую выставку декоративно-прикладного искусства «Колесо ремёсел Гомельского района» (аг.Урицкое).

Добрушский район

3 июля:

Центральная площадь:

11.30 — Экскурс по белорусским праздникам «Святы и абрады Беларусi»;

20.30-22.45 — Glow show (световое шоу) «Красуй, Беларусь!»  с участием танцевального коллектива «Фокс»  (ГДК  «Мелиоратор»).

Ельский район

3 июля:

Центральная площадь г.Ельска:

12.00-14.00 — Награждение победителей районного конкурса «Бренд района»;

12.00-15.00 — Арт-проект «Беларусь – глазами детей» (интерактивная викторина «Вандроўка па Беларусі», мастер-классы объединений по интересам центра творчества детей и молодежи, конкурс рисунков на асфальте, панорама детских игровых развлечений и аттракционов);

Городской сквер:

12.00-14.00— Выставочный проект  «Мая малая Радзіма» (презентация  «Бренд района», презентация библиотечного проекта «Ельшчына — куточак наш родны»,  выставка «Пісьменнікі-краяведы», литературное караоке «Мая Радзіма на таленты багата»);

12.00-15.00 — Концерт  «Ельшчына яднае сяброў» с участием творческих  коллективов  Ельского района  и Житомирской области Украины;

12.00-15.00 — Презентация агроэкотуризма  Ельского района (усадьба  «У Антошки», зона отдыха озера «Асалода», Дом охотника, агроусадьба в гостях у золотой пчелки «Медовый рай»,  усадьба «У Василисы прекрасной», усадьба «У Михалыча»);

Городской сквер:

20.20-20.40 — БРСМ флеш-моб  «Я люблю свою Беларусь»;

20.30-22.55 — Кинотеатр под открытым небом — демонстрация военной драмы «Три дня до весны»   и документальных фильмов о Беларуси.

Житковичский район

2 июля:

Городской дом культуры:

19.00 — Акция «Молодёжь за процветающую Беларусь» (награждение лучших специалистов агропромышленного комплекса);

3 июля:

10.30 — Парад техники белорусского производства и специализированной техники.

Жлобинский район

3 июля:

Парк культуры и отдыха «Приднепровский»:

13.00 — Праздничные гуляния «Беларусь – мая слава, надзея i гонар!» (выставки подворий «Беларускі рушнік», в рамках проведения республиканской акции «Дзень вышыванкі»; «Ими гордится Жлобинщина», в рамках Года малой родины, презентация фотографий  участников Великой Отечественной войны, почетных граждан Жлобинского района.

Калинковичский район

3 июля:

Городской парк культуры и отдыха:

16.00- 17.30 — Конкурсная программа «Папа, мама, я — маёй краіны дружная сям’я».

Кормянский район

3 июля:

Центральная площадь:

С 10.00 работа тематических площадок:

— Местные инициативы в рамках проекта ПРООН «Большие дела для малой родины»;

— Фотодокументальная выставка «Лица в истории малой родины»;

— Выставка мастеров-умельцев «Майстры маей старонкi».

Лельчицкий район

3 июля:

Площадь г.п.Лельчицы:

10.45 — Праздничная программа «Беларусь – моя гордость и слава!» (в программе «Тракторный балет»).

Лоевский район

3 июля:

Набережная р.Днепр

11.30 — Парад катеров;

11.40 — «Памяти погибшим за Лоевский край» — возложение венка на воду р.Днепр военнослужащими пограничной комендатуры «Лоев».

Мозырский район

3 июля:

Парк культуры и отдыха «Победа» (г.Мозырь):

18.00-22.30 — Музыкальный проект участника «Детского Евровидения» мозырянина Е.Волчка «Большое сердце родному городу».

Наровлянский район

3 июля:

Парк культуры и отдыха:

10.30 — Инсталляция «В июле 1944-го».

Октябрьский район

3 июля:

г.п.Октябрьский, Городской сквер:

17.00-19.00 Интерактивная площадка для молодых семей:

— «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца»;

— Блиц-конкурс для молодых мам «Со здоровьем по пути»;

— Игровая площадка «В ритме лета».

Петриковский район

3 июля:

10.00-18.00- Театрализация быта белорусской деревни «Петриковские посиделки»;

10.00-14.00— «Прыпяцкі скарб» — подворье речной утвари, угощение ухой всех желающих;

Амфитеатр городской парк

20.00-21.00— Караоке – баттл. 

Речицкий район

3 июля:

Центральная площадь (г.Речица):

11.00 — Молодёжно-спортивное шествие «Кто, если не мы» (ул.Советская);

Летняя эстрадная площадка с амфитеатром:

— Флэш-моб «Мая Беларусь» — 260 лучших представителей молодёжи района вынесут и развернут гигантский флаг Республики Беларусь.

Рогачевский район

2 июля:

г.Рогачев:

17.00 — 17.50 — Открытие VIII межрегионального фестиваля искусств «Зори над Днепром»;

Берег Днепра:

18.00 — Показательные заезды учащихся и тренерского состава отделения гребли на байдарках и каноэ;

18.00-19.10 — Концертная программа «Маёй дарагой Беларусí» с участием Национального Академического Народного Хора Беларуси им.Г.И.Цитовича;

19.10- 21.00— Закрытие VIII межрегионального фестиваля искусств «Зори над Днепром».

Светлогорский район

3 июля:

ГУК «Городской центр культуры»:

11.00 — Праздничный концерт уроженцев Светлогорского района, земляков, проживающих в Республике Беларусь и за её пределами «З любоўю да малай радзімы»;

Набережная площадь:

12.00 — Массовый «экскурс» по уголкам Светлогорщины «Карта Светлагорскіх закрамоў» (изготовление объемной карты Светлогорского района из продуктов, которыми богат каждый сельсовет);

12.00 — Интерактивная этно-площадка «Кросенцы» (фотозона с примеркой традиционных белорусских костюмов;  мастер-классы по аутентичному ткачеству, плетению поясов, вышивке; этно-сувениры).

15.00 — Выступление фольклорного коллектива «Тракиче» города-побратима Обзор (Болгария);

Хойникский район

3 июля:

Городской парк, открытая площадка возле усадьбы:

16.00-17.50 — Концерт вокальной группы «Чистый голос»;

17.30-18.30 — Час юмора «Гумар па-хойніцку»;

18.30-20.00— Концерт #СяброўскіФЭСТ;

Городской парк, амфитеатр:

20.30- 23.00— Концертная программа арт-центра «Капуста».

Чечерский район

3 июля:

Центральная площадь:

12.00 — PR-акция «Литературный привал»;

20.00-22.30 — Open air «Энергия лета» с участием творческих молодёжных коллективов городов-побратимов».

Гомельщина готовится отметить День Независимости

 

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В преддверии Дня Независимости и 74-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Гомельской области повсеместно будет организовано...
 
Новости дня
Новости разные
 
В стиле 90-х: трое жителей Столинского района вымогали у гражданина Азербайджана $15 тыс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика