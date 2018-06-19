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Гомельщина готовится отметить День Независимости
20.06.2018 — Разное | Народны голас
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В преддверии Дня Независимости и 74-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Гомельской области повсеместно будет организовано поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, в т.ч. на дому с вручением сувениров и цветов, проведены акции «Ветеран живет рядом», «Забота», «Милосердие» и иные по оказанию шефской помощи ветеранам, наведён порядок в местах воинской славы, организован ряд патриотических мероприятий, Вахты Памяти; также состоятся торжественные собрания и праздничные концерты, тематические выставки.
3 июля праздничную программу во всех районах области и г.Гомель начнут торжественные митинги, шествия, возложения венков и цветов, пройдут литературно-музыкальные композиции, концертно-развлекательные программы, спортивные состязания, будет организована работа торговых рядов. Финальным аккордом праздника станут акция «Споём гимн вместе» и фейерверк. Программа мероприятий:
Гомель
29 июня
9.00 — Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов у мемориала Народным ополченцам (ул.Баумана);
11.00 — Молодёжная патриотическая акция «Белая Русь под белым крылом» у памятника Комсомольцам Гомельщины;
14.00 — Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к аллее Героев (ул. Советская);
3 июля
10.00 — Праздничное шествие ветеранов, трудящихся, спортсменов и творческой молодежи г.Гомеля (ул. Советская);
10.20 — Торжественный митинг, церемония возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков (Площадь Труда);
Площадка возле Гомельского государственного медицинского университета (ул.Ланге, 5):
11.00 — 11.30 — Музыкально-театрализованный концерт «Песня мая — Беларусь»;
11.30 — 14.30 — Праздничная концертная программа с участием молодежных коллективов г.Гомеля;
ул.Ланге-ул.Билецкого
11. 00 — «Свята вышыванкі» — выставка-презентация учреждений среднего специального и профессионально-технического образования;
Кинотеатр им.М.И.Калинина:
12.00 — Выставочные экспозиции, демонстрация фильма;
11.00 — 15.00 — Праздничные концертные программы на всех площадках города;
Стадионы ОАО «Гомсельмаш» и микрорайона Костюковка:
12.00 — 13.00 — Историко-художественная реконструкция футбольного матча «Матч Победы»;
Стадион «Центральный»:
15.30 — Концерт Заслуженной артистки России Кристины Орбакайте;
Площадка у Ледового дворца:
20.00 — 22.55 — Концертно-танцевальная программа при содействии редакций Гомельского городского радио и газеты «Гомельская праўда»;
22.55 — Акция «Споём гимн вместе»;
23.00— Праздничный салют.
Брагинский район
3 июля:
пл.Ленина
12.30 — Показательные выступления байкеров; Парад колясок «Поколение NEXT»;
Стадион г.п.Брагин:
22.45 — Шоу фаер-группы «Flash lights».
Буда-Кошелевский район
3 июля:
11.00-13.00 — Велопробег «По страницам нашей памяти».
Ветковский район
3 июля:
Зона отдыха Ставок (стадион) г.Ветка:
12.00 — «За нами будущее» — награждение лучших представителей работающей молодежи и активистов ОО «БРСМ»;
14.00 — Семейный стилизованный конкурс «Ветковский маскарад».
Гомельский район
3 июля:
12.00 — Районный смотр-конкурс на лучшую выставку декоративно-прикладного искусства «Колесо ремёсел Гомельского района» (аг.Урицкое).
Добрушский район
3 июля:
Центральная площадь:
11.30 — Экскурс по белорусским праздникам «Святы и абрады Беларусi»;
20.30-22.45 — Glow show (световое шоу) «Красуй, Беларусь!» с участием танцевального коллектива «Фокс» (ГДК «Мелиоратор»).
Ельский район
3 июля:
Центральная площадь г.Ельска:
12.00-14.00 — Награждение победителей районного конкурса «Бренд района»;
12.00-15.00 — Арт-проект «Беларусь – глазами детей» (интерактивная викторина «Вандроўка па Беларусі», мастер-классы объединений по интересам центра творчества детей и молодежи, конкурс рисунков на асфальте, панорама детских игровых развлечений и аттракционов);
Городской сквер:
12.00-14.00— Выставочный проект «Мая малая Радзіма» (презентация «Бренд района», презентация библиотечного проекта «Ельшчына — куточак наш родны», выставка «Пісьменнікі-краяведы», литературное караоке «Мая Радзіма на таленты багата»);
12.00-15.00 — Концерт «Ельшчына яднае сяброў» с участием творческих коллективов Ельского района и Житомирской области Украины;
12.00-15.00 — Презентация агроэкотуризма Ельского района (усадьба «У Антошки», зона отдыха озера «Асалода», Дом охотника, агроусадьба в гостях у золотой пчелки «Медовый рай», усадьба «У Василисы прекрасной», усадьба «У Михалыча»);
Городской сквер:
20.20-20.40 — БРСМ флеш-моб «Я люблю свою Беларусь»;
20.30-22.55 — Кинотеатр под открытым небом — демонстрация военной драмы «Три дня до весны» и документальных фильмов о Беларуси.
Житковичский район
2 июля:
Городской дом культуры:
19.00 — Акция «Молодёжь за процветающую Беларусь» (награждение лучших специалистов агропромышленного комплекса);
3 июля:
10.30 — Парад техники белорусского производства и специализированной техники.
Жлобинский район
3 июля:
Парк культуры и отдыха «Приднепровский»:
13.00 — Праздничные гуляния «Беларусь – мая слава, надзея i гонар!» (выставки подворий «Беларускі рушнік», в рамках проведения республиканской акции «Дзень вышыванкі»; «Ими гордится Жлобинщина», в рамках Года малой родины, презентация фотографий участников Великой Отечественной войны, почетных граждан Жлобинского района.
Калинковичский район
3 июля:
Городской парк культуры и отдыха:
16.00- 17.30 — Конкурсная программа «Папа, мама, я — маёй краіны дружная сям’я».
Кормянский район
3 июля:
Центральная площадь:
С 10.00 работа тематических площадок:
— Местные инициативы в рамках проекта ПРООН «Большие дела для малой родины»;
— Фотодокументальная выставка «Лица в истории малой родины»;
— Выставка мастеров-умельцев «Майстры маей старонкi».
Лельчицкий район
3 июля:
Площадь г.п.Лельчицы:
10.45 — Праздничная программа «Беларусь – моя гордость и слава!» (в программе «Тракторный балет»).
Лоевский район
3 июля:
Набережная р.Днепр
11.30 — Парад катеров;
11.40 — «Памяти погибшим за Лоевский край» — возложение венка на воду р.Днепр военнослужащими пограничной комендатуры «Лоев».
Мозырский район
3 июля:
Парк культуры и отдыха «Победа» (г.Мозырь):
18.00-22.30 — Музыкальный проект участника «Детского Евровидения» мозырянина Е.Волчка «Большое сердце родному городу».
Наровлянский район
3 июля:
Парк культуры и отдыха:
10.30 — Инсталляция «В июле 1944-го».
Октябрьский район
3 июля:
г.п.Октябрьский, Городской сквер:
17.00-19.00 Интерактивная площадка для молодых семей:
— «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца»;
— Блиц-конкурс для молодых мам «Со здоровьем по пути»;
— Игровая площадка «В ритме лета».
Петриковский район
3 июля:
10.00-18.00- Театрализация быта белорусской деревни «Петриковские посиделки»;
10.00-14.00— «Прыпяцкі скарб» — подворье речной утвари, угощение ухой всех желающих;
Амфитеатр городской парк
20.00-21.00— Караоке – баттл.
Речицкий район
3 июля:
Центральная площадь (г.Речица):
11.00 — Молодёжно-спортивное шествие «Кто, если не мы» (ул.Советская);
Летняя эстрадная площадка с амфитеатром:
— Флэш-моб «Мая Беларусь» — 260 лучших представителей молодёжи района вынесут и развернут гигантский флаг Республики Беларусь.
Рогачевский район
2 июля:
г.Рогачев:
17.00 — 17.50 — Открытие VIII межрегионального фестиваля искусств «Зори над Днепром»;
Берег Днепра:
18.00 — Показательные заезды учащихся и тренерского состава отделения гребли на байдарках и каноэ;
18.00-19.10 — Концертная программа «Маёй дарагой Беларусí» с участием Национального Академического Народного Хора Беларуси им.Г.И.Цитовича;
19.10- 21.00— Закрытие VIII межрегионального фестиваля искусств «Зори над Днепром».
Светлогорский район
3 июля:
ГУК «Городской центр культуры»:
11.00 — Праздничный концерт уроженцев Светлогорского района, земляков, проживающих в Республике Беларусь и за её пределами «З любоўю да малай радзімы»;
Набережная площадь:
12.00 — Массовый «экскурс» по уголкам Светлогорщины «Карта Светлагорскіх закрамоў» (изготовление объемной карты Светлогорского района из продуктов, которыми богат каждый сельсовет);
12.00 — Интерактивная этно-площадка «Кросенцы» (фотозона с примеркой традиционных белорусских костюмов; мастер-классы по аутентичному ткачеству, плетению поясов, вышивке; этно-сувениры).
15.00 — Выступление фольклорного коллектива «Тракиче» города-побратима Обзор (Болгария);
Хойникский район
3 июля:
Городской парк, открытая площадка возле усадьбы:
16.00-17.50 — Концерт вокальной группы «Чистый голос»;
17.30-18.30 — Час юмора «Гумар па-хойніцку»;
18.30-20.00— Концерт #СяброўскіФЭСТ;
Городской парк, амфитеатр:
20.30- 23.00— Концертная программа арт-центра «Капуста».
Чечерский район
3 июля:
Центральная площадь:
12.00 — PR-акция «Литературный привал»;
20.00-22.30 — Open air «Энергия лета» с участием творческих молодёжных коллективов городов-побратимов».
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> В преддверии Дня Независимости и 74-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Гомельской области повсеместно будет организовано...
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