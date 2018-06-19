Гомельщина готовится отметить День Независимости

В преддверии Дня Независимости и 74-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Гомельской области повсеместно будет организовано поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, в т.ч. на дому с вручением сувениров и цветов, проведены акции «Ветеран живет рядом», «Забота», «Милосердие» и иные по оказанию шефской помощи ветеранам, наведён порядок в местах воинской славы, организован ряд патриотических мероприятий, Вахты Памяти; также состоятся торжественные собрания и праздничные концерты, тематические выставки.

3 июля праздничную программу во всех районах области и г.Гомель начнут торжественные митинги, шествия, возложения венков и цветов, пройдут литературно-музыкальные композиции, концертно-развлекательные программы, спортивные состязания, будет организована работа торговых рядов. Финальным аккордом праздника станут акция «Споём гимн вместе» и фейерверк. Программа мероприятий:

Гомель

29 июня

9.00 — Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов у мемориала Народным ополченцам (ул.Баумана);

11.00 — Молодёжная патриотическая акция «Белая Русь под белым крылом» у памятника Комсомольцам Гомельщины;

14.00 — Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к аллее Героев (ул. Советская);

3 июля

10.00 — Праздничное шествие ветеранов, трудящихся, спортсменов и творческой молодежи г.Гомеля (ул. Советская);

10.20 — Торжественный митинг, церемония возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков (Площадь Труда);

Площадка возле Гомельского государственного медицинского университета (ул.Ланге, 5):

11.00 — 11.30 — Музыкально-театрализованный концерт «Песня мая — Беларусь»;

11.30 — 14.30 — Праздничная концертная программа с участием молодежных коллективов г.Гомеля;

ул.Ланге-ул.Билецкого

11. 00 — «Свята вышыванкі» — выставка-презентация учреждений среднего специального и профессионально-технического образования;

Кинотеатр им.М.И.Калинина:

12.00 — Выставочные экспозиции, демонстрация фильма;

11.00 — 15.00 — Праздничные концертные программы на всех площадках города;

Стадионы ОАО «Гомсельмаш» и микрорайона Костюковка:

12.00 — 13.00 — Историко-художественная реконструкция футбольного матча «Матч Победы»;

Стадион «Центральный»:

15.30 — Концерт Заслуженной артистки России Кристины Орбакайте;

Площадка у Ледового дворца:

20.00 — 22.55 — Концертно-танцевальная программа при содействии редакций Гомельского городского радио и газеты «Гомельская праўда»;

22.55 — Акция «Споём гимн вместе»;

23.00— Праздничный салют.

Брагинский район

3 июля:

пл.Ленина

12.30 — Показательные выступления байкеров; Парад колясок «Поколение NEXT»;

Стадион г.п.Брагин:

22.45 — Шоу фаер-группы «Flash lights».

Буда-Кошелевский район

3 июля:

11.00-13.00 — Велопробег «По страницам нашей памяти».

Ветковский район

3 июля:

Зона отдыха Ставок (стадион) г.Ветка:

12.00 — «За нами будущее» — награждение лучших представителей работающей молодежи и активистов ОО «БРСМ»;

14.00 — Семейный стилизованный конкурс «Ветковский маскарад».

Гомельский район

3 июля:

12.00 — Районный смотр-конкурс на лучшую выставку декоративно-прикладного искусства «Колесо ремёсел Гомельского района» (аг.Урицкое).

Добрушский район

3 июля:

Центральная площадь:

11.30 — Экскурс по белорусским праздникам «Святы и абрады Беларусi»;

20.30-22.45 — Glow show (световое шоу) «Красуй, Беларусь!» с участием танцевального коллектива «Фокс» (ГДК «Мелиоратор»).

Ельский район

3 июля:

Центральная площадь г.Ельска:

12.00-14.00 — Награждение победителей районного конкурса «Бренд района»;

12.00-15.00 — Арт-проект «Беларусь – глазами детей» (интерактивная викторина «Вандроўка па Беларусі», мастер-классы объединений по интересам центра творчества детей и молодежи, конкурс рисунков на асфальте, панорама детских игровых развлечений и аттракционов);

Городской сквер:

12.00-14.00— Выставочный проект «Мая малая Радзіма» (презентация «Бренд района», презентация библиотечного проекта «Ельшчына — куточак наш родны», выставка «Пісьменнікі-краяведы», литературное караоке «Мая Радзіма на таленты багата»);

12.00-15.00 — Концерт «Ельшчына яднае сяброў» с участием творческих коллективов Ельского района и Житомирской области Украины;

12.00-15.00 — Презентация агроэкотуризма Ельского района (усадьба «У Антошки», зона отдыха озера «Асалода», Дом охотника, агроусадьба в гостях у золотой пчелки «Медовый рай», усадьба «У Василисы прекрасной», усадьба «У Михалыча»);

Городской сквер:

20.20-20.40 — БРСМ флеш-моб «Я люблю свою Беларусь»;

20.30-22.55 — Кинотеатр под открытым небом — демонстрация военной драмы «Три дня до весны» и документальных фильмов о Беларуси.

Житковичский район

2 июля:

Городской дом культуры:

19.00 — Акция «Молодёжь за процветающую Беларусь» (награждение лучших специалистов агропромышленного комплекса);

3 июля:

10.30 — Парад техники белорусского производства и специализированной техники.

Жлобинский район

3 июля:

Парк культуры и отдыха «Приднепровский»:

13.00 — Праздничные гуляния «Беларусь – мая слава, надзея i гонар!» (выставки подворий «Беларускі рушнік», в рамках проведения республиканской акции «Дзень вышыванкі»; «Ими гордится Жлобинщина», в рамках Года малой родины, презентация фотографий участников Великой Отечественной войны, почетных граждан Жлобинского района.

Калинковичский район

3 июля:

Городской парк культуры и отдыха:

16.00- 17.30 — Конкурсная программа «Папа, мама, я — маёй краіны дружная сям’я».

Кормянский район

3 июля:

Центральная площадь:

С 10.00 работа тематических площадок:

— Местные инициативы в рамках проекта ПРООН «Большие дела для малой родины»;

— Фотодокументальная выставка «Лица в истории малой родины»;

— Выставка мастеров-умельцев «Майстры маей старонкi».

Лельчицкий район

3 июля:

Площадь г.п.Лельчицы:

10.45 — Праздничная программа «Беларусь – моя гордость и слава!» (в программе «Тракторный балет»).

Лоевский район

3 июля:

Набережная р.Днепр

11.30 — Парад катеров;

11.40 — «Памяти погибшим за Лоевский край» — возложение венка на воду р.Днепр военнослужащими пограничной комендатуры «Лоев».

Мозырский район

3 июля:

Парк культуры и отдыха «Победа» (г.Мозырь):

18.00-22.30 — Музыкальный проект участника «Детского Евровидения» мозырянина Е.Волчка «Большое сердце родному городу».

Наровлянский район

3 июля:

Парк культуры и отдыха:

10.30 — Инсталляция «В июле 1944-го».

Октябрьский район

3 июля:

г.п.Октябрьский, Городской сквер:

17.00-19.00 Интерактивная площадка для молодых семей:

— «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца»;

— Блиц-конкурс для молодых мам «Со здоровьем по пути»;

— Игровая площадка «В ритме лета».

Петриковский район

3 июля:

10.00-18.00- Театрализация быта белорусской деревни «Петриковские посиделки»;

10.00-14.00— «Прыпяцкі скарб» — подворье речной утвари, угощение ухой всех желающих;

Амфитеатр городской парк

20.00-21.00— Караоке – баттл.

Речицкий район

3 июля:

Центральная площадь (г.Речица):

11.00 — Молодёжно-спортивное шествие «Кто, если не мы» (ул.Советская);

Летняя эстрадная площадка с амфитеатром:

— Флэш-моб «Мая Беларусь» — 260 лучших представителей молодёжи района вынесут и развернут гигантский флаг Республики Беларусь.

Рогачевский район

2 июля:

г.Рогачев:

17.00 — 17.50 — Открытие VIII межрегионального фестиваля искусств «Зори над Днепром»;

Берег Днепра:

18.00 — Показательные заезды учащихся и тренерского состава отделения гребли на байдарках и каноэ;

18.00-19.10 — Концертная программа «Маёй дарагой Беларусí» с участием Национального Академического Народного Хора Беларуси им.Г.И.Цитовича;

19.10- 21.00— Закрытие VIII межрегионального фестиваля искусств «Зори над Днепром».

Светлогорский район

3 июля:

ГУК «Городской центр культуры»:

11.00 — Праздничный концерт уроженцев Светлогорского района, земляков, проживающих в Республике Беларусь и за её пределами «З любоўю да малай радзімы»;

Набережная площадь:

12.00 — Массовый «экскурс» по уголкам Светлогорщины «Карта Светлагорскіх закрамоў» (изготовление объемной карты Светлогорского района из продуктов, которыми богат каждый сельсовет);

12.00 — Интерактивная этно-площадка «Кросенцы» (фотозона с примеркой традиционных белорусских костюмов; мастер-классы по аутентичному ткачеству, плетению поясов, вышивке; этно-сувениры).

15.00 — Выступление фольклорного коллектива «Тракиче» города-побратима Обзор (Болгария);

Хойникский район

3 июля:

Городской парк, открытая площадка возле усадьбы:

16.00-17.50 — Концерт вокальной группы «Чистый голос»;

17.30-18.30 — Час юмора «Гумар па-хойніцку»;

18.30-20.00— Концерт #СяброўскіФЭСТ;

Городской парк, амфитеатр:

20.30- 23.00— Концертная программа арт-центра «Капуста».

Чечерский район

3 июля:

Центральная площадь:

12.00 — PR-акция «Литературный привал»;

20.00-22.30 — Open air «Энергия лета» с участием творческих молодёжных коллективов городов-побратимов».



