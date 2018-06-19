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Ставка рефинансирования снижается до десяти процентов годовых

20.06.2018 17:31 — Разное | Ежедневник  
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Ставка рефинансирования снижается до десяти процентов годовых

Нацбанк с 27 июня снижает ставку рефинансирования с 10,5 % до 10 % годовых.

Такое решение приняло правление Нацбанка 20 июня 2018 года на ежеквартальном заседании по денежно-кредитной политике.

В мае 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,4 процента при 5 процентах в апреле 2018 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 2,9 процента (3,1 процента в апреле 2018 года), в том числе вследствие укрепления белорусского рубля относительно корзины иностранных валют.

Во второй половине 2018 года ожидается некоторый рост инфляции с учетом более слабого дезинфляционного влияния внутренней экономики, а также возможного увеличения регулируемых цен. Ожидается, что по итогам 2018 года инфляция сложится около 5,5 процента.

Воздействие внутреннего спроса на динамику цен в среднесрочной перспективе оценивается как умеренное. Сдерживанию инфляции в среднесрочной перспективе будет способствовать постепенное снижение инфляционных ожиданий, происходящее под влиянием текущей умеренной динамики потребительских цен и ориентации денежно-кредитной политики на поддержание ценовой стабильности.

Со стороны денежного предложения проинфляционные риски оцениваются на низком уровне. После ожидаемого ускорения в начале года прирост средней широкой денежной массы постепенно возвращается в целевой диапазон 9–12 процентов, в мае 2018 года данный показатель составил 12,3 процента в годовом выражении. Национальный банк продолжит формировать условия, которые поддержат возросшую готовность населения хранить сбережения в белорусских рублях, что также будет способствовать закреплению инфляции на целевом уровне.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Нацбанк с 27 июня снижает ставку рефинансирования с 10,5 % до 10 % годовых.
 
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