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Рыбалка с риском для жизни

20.06.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Как сделать так, чтобы очередная рыбалка не закончилась трагедией, а рыбак с хорошим уловом вернулся домой, знает инспектор Энергонадзора Сергей ПАНТЕЛЕЕНКО.

Рыбалка с риском для жизни

Рыбалка нередко приносит не только удовольствие и отдых, но также таит и угрозу для жизни любителей рыбной ловли. Чаще всего это происходит, когда место рыбной ловли на водоеме расположено вблизи воздушных линий электропередачи. В распоряжении любителей рыбной ловли сейчас огромное количество удилищ различной длины. Стоит только замахнуться длинной удочкой вблизи воздушной линии электропередачи – и этого может быть более чем достаточно, чтобы попасть под напряжение. В большинстве случаев не требуется даже прямого контакта с проводами. Приближение к ним на недопустимое расстояние может вызвать электрический разряд между проводом и удочкой и попадание под напряжение не только рыбака, но и тех, кто находится рядом. Такие факторы, как повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска с удилищем и то, что современные удочки изготавливаются из углепластика – материала, который является хорошим проводником электрического тока, увеличивают вероятность получения смертельной электротравмы.
Энергонадзор напоминает, чтобы избежать несчастного случая при осуществлении рыбной ловли, необходимо не игнорировать, а строго выполнять требования плакатов «Охранная зона линий электропередачи», «Опасно для жизни!», «Рыбная ловля запрещена!» и др.
Так, пренебрежение правилами электробезопасности 9 мая нынешнего года привело к гибели 35-летнего мужчины в Молодечненском районе. В ходе расследования было установлено, что молодой человек коснулся удилищем провода ЛЭП напряжением 35 т/В. От полученной электротравмы он скончался в больнице. На месте происшествия было зафиксировано наличие информационных плакатов об опасности поражения электрическим током.
Еще один несчастный случай произошел 10 мая в одном из гаражных кооперативов Минска. Мужчина 1957 года рождения, находясь возле гаража, углепластиковым удилищем длиной порядка 7 м приблизился на недопустимое расстояние к проводу ЛЭП напряжением 110 т/В и получил удар электротоком. Порыбачить ему в этот день, как сами понимаете, уже не довелось. Получив термические ожоги тела, он был доставлен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.
29 мая житель Чаусского района Могилевской области рыбачил на реке Бася в деревне Сластены возле проводов воздушной линии электропередачи (110кВ) и в результате получил тяжелые ожоги. Мужчина госпитализирован в ожоговое отделение областной больницы в тяжелом состоянии.
Нужно быть особо внимательными при выборе мест для рыбалки и соблюдать все меры безопасности, а также требования предупреждающих и запрещающих плакатов и не допускать лов рыбы под ЛЭП. Опасность состоит в том, что в распоряжении современных рыбаков самый разнообразный ассортимент снастей, в том числе удилища длиной от 4 до 12 м с токопроводящими частями, а расстояние от земли до проводов ЛЭП около 7 м.
Помните! Пренебрежение данным запретом может привести к трагическим последствиям. Не стоит подвергать смертельной опасности поражения электрическим током свою жизнь и жизнь других людей.
Подготовила Оксана ДАШКЕВИЧ.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сделать так, чтобы очередная рыбалка не закончилась трагедией, а рыбак с хорошим уловом вернулся домой, знает инспектор Энергонадзора Сергей...
 
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