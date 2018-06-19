Нацбанк снизит ставку рефинансирования на 0,5%

Национальный банк анонсировал снижение ставки рефинансирования, которая, прежде всего, потянет за собой удешевление кредитов.

Ставка снизится с 10,5% до 10% годовых. Сделать это финансовому регулятору позволяет замедление темпов годовой инфляции и в целом положительные прогнозы ситуации в экономике. В Нацбанке отметили, что продолжат формировать условия для снижения инфляции и хранения сбережений в белорусских рублях. В предыдущий раз ставка рефинансирования снижалась в феврале. Анонсируемое сегодня снижение произойдет 27 июня.