Конкуренция слабая, решили этим воспользоваться: как разрабатываются финансовые инструменты, пример



Фото с сайта jobclab.ru

Что происходит сегодня на рынке финансовых инструментов, какие возможности для развития есть у компаний-игроков? Чего хотят инвесторы? Про это рассказывает Олег Сафроненко, директор компании «Айгенис». В качестве примера он приводит кейс из собственного бизнеса: как в Беларуси разрабатывался финансовый продукт на основе облигаций.

В конце кейса Олег Сафроненко делится мнением: при каких условиях на рынке постсоветских стран будет появляться больше новых финансовых услуг и инструментов, интересных инвесторам.

— Ситуацию на белорусском рынке финансовых инструментов с точки зрения инвесторов можно охарактеризовать несколькими факторами:

Процентные ставки по традиционным банковским вкладам снижаются — по сравнению с тем, что было несколько лет назад

Нет достаточного количества альтернативных инвестиционных продуктов, которые есть в мире (от предложений паевых инвестфондов до закладных, инструментов срочного рынка и др.)

Не удивительно, что в последние годы появляется все больше информации об облигациях и их рекламы.

Олег Сафроненко

Директор компании «Айгенис»

Факт в том, что для инвесторов эти бумаги являются одним из самых понятных инструментов: у них низкий порог приобретения, понятный и прозрачный механизм выплат, фиксированная доходность. Кроме того, облигации доступны многим сегментам.

Особенности рынка облигаций. Если рассматривать рынок облигаций более тщательно, становится заментно:

1. Принимая решение о покупке ценных бумаг, инвестор в подавляющем большинстве случаев ориентируется лишь на первичные предложения (они поступают напрямую от компаний-эмитентов).

2. Вторичный рынок покупки-продажи акций, облигаций работает в условиях низкой ликвидности. Это значит, что владелец бумаг не может быстро купить или продать их. В результате бывает сложно сформировать инвестиционный портфель с комфортным соотношением риск/доходность.

То есть конкуренция за инвесторов на вторичном рынке пока слабая.

Да и в принципе, предложений от эмитентов не так много, как могло быть.

В чем наша идея

Проанализировав ситуацию на рынке, наша компания решила разработать новый продукт. По нашим оценкам, он может быть востребован:

1. Мы выпустили собственные купонные и дисконтные облигации, которые предлагаем приобрести частным инвесторам.

2. Получаемые средства мы размещаем в облигации других эмитентов (это бумаги частных компаний и государственные облигации, например, бумаги Минфина и Нацбанка). Таким образом, мы формируем портфель ценных бумаг

Наш подход можно сравнить с работой инвестфондов и финансовых холдингов, которые размещают денежные средства своих акционеров (пайщиков) в различные финансовые инструменты (в нашем случае это облигации).



Фото с сайта TTRCoin.com

Это, как мы считаем, будет востребовано: покупая облигации только одного эмитента, инвестор связывает себя с бОльшими рисками. Приобретая же облигации «в наборе», инвестор распределяет риск между разными компаниями, снижая его. Работает известная идея про то, что надо класть яйца в разные корзины.

В нашем портфеле есть долгосрочные государственные облигации, это значительно повышает надежность и ликвидность вложений.

Как мы планируем заработать на своей идее. Продавая облигации, мы не привлекаем средства для финансирования капитальных затрат. То есть за счет выпуска бумаг мы не пополняем свои оборотные средства и не реализуем какой-то долгосрочный инвестиционный проект (например, строительство гостиницы или стадиона и т.д.).

Мы рассчитываем заработать на разнице между суммой, которую вернем покупателям собственных облигаций (включая выплаты по процентам) и суммой, которую сначала получим мы, размещая привлеченные средства в портфель государственных облигаций и корпоративного сектора.

Другими словами, мы хотим извлечь свою выгоду за счет разницы между стоимостью привлечения денег (продавая наши облигации) и размещения денег (размещая привлеченные под наши облигации средства в облигации других эмитентов). По похожему принципу работают банки.

С учетом нашей бизнес-модели мы разработали несколько «наборов»: портфели, где высока доля государственных бумаг или, наоборот, корпоративных облигаций. Есть «набор», где доли государственных и корпоративных бумаг почти равны. В зависимости от этого, предложены разные процентные ставки, от 3% до 6,05%.

Как мы оценивали риски

Конечно, любая инвестиция сопряжена с риском. Расскажу, как мы определяли риски вложений в наши облигации. Их мы разделили их условно на несколько групп.

Технические риски. Речь идет о технических сбоях в работе брокеров, увеличении брокерами размера комиссионного вознаграждения за период владения облигациями.



Фото с сайта 0629.com.ua

Нельзя сказать, что такие риски значительны. Однако их, конечно, тоже важно учитывать.

Системные: риск ухудшения финансового положения компании-заемщика, за счет ухудшения положения всей финансовой-экономической системы. Чтобы предусмотреть эти риски, важно проводить анализ:

Финансово-экономический: дает представление о способности эмитента погасить долг в виде облигационного займа

Мониторинг рынков: дает представление о том, обоснована или нет запрошенная эмитентом процентная ставка

Анализ внутриэкономических и внешнеэкономических условий: позволяет оценить экосистему эмитента, выявить отраслевые риски, учесть влияние внешней среды на способность эмитента погасить облигационный займ.

Отметим, в Беларуси сегодня нет официальной организации, которая устанавливает рейтинги (хотя бы на основе внутренних ориентиров) для эмитентов облигации. Покупателю ценных бумаг остается ориентироваться только на собственную интуицию и, в отдельных случаях, на собственные возможности анализа той финансовой отчетности, которая раскрывается эмитентами.

Чтобы предусмотреть системные риски, некоторые компании, и наша в том числе, берут их на себя. Мы решили, что в случае потерь средств по облигациям, входящим в наш портфель, они будут обеспечены чистыми активами нашей компании.

Процентные. Существует риск колебания процентных ставок, который отражается непосредственно на эффективности инвестиции. К примеру, инвестор разместил свои средства в облигации под 6% годовых, с возможностью вернуть их эмитенту через год. Через полгода ставки на рынке выросли до 8% годовых. Таким образом, инвестор за вторые полгода недополучит 2% годовых.

Это общий риск для всех видов финансовых инструментов, которые предполагают длительные сроки и не плавающий уровень дохода.

Конкуренты и потребители

Если говорить про рынок покупки-продажи облигаций, то — по нашим данным — в стране пока нет компаний, которые предлагают схожий продукт. При этом наш инструмент имеет схожие черты с полным доверительным управлением: передача управляющему активы под определенную инвестиционную цель. И в этом мы конкурируем, например, с банками.



Фото из архива компании

Таким образом, можно выделить несколько сегментов потребителей, за деньги которых мы вступаем в конкуренцию с другими игроками:

Юридические и физические лица, которые желают разнообразить свой инвестиционный портфель, хотят воспользоваться услугами специалиста, чтобы выстроить инвестиционную стратегию, снизив риск

Иностранные инвесторы, которые ищут возможные доходные сделки с финансово устойчивыми компаниями

Физическое лицо, неудовлетворенное размером ставок доходов по депозитным вкладам. Физлица, которые стали владельцем крупной суммы денежных средств, и сейчас ищут, как разместить их на выгодных условиях.

Что еще влияет на развитие финансовых инструментов: мнение

Мы уже упоминали, что уровень конкуренции на нашем рынке слабый. Но не только это влияет и на его развитие, и на успех нашей идеи.

Вот еще несколько факторов, которые учитывала наша компании. Как нам кажется, их важно учитывать и всем участникам нашего рынка, и инвесторам — внутренним и зарубежным.

Уровень финансовой образованности. Его можно оценить, посмотрев, куда вкладывают средства физические лица. В странах постсоветского пространства это в основном депозиты. В развитых странах — другие финансовые инструменты, включая фондовый и прочие финансовые рынки (акции, облигации, паи и т.д.)

Конечно, это не может быть единственным показателем развития, однако преобладание самых простых форм инвестирования, отсутствие достаточных альтернатив приводит к слабому интересу к другим инструментам.

При этом мы можем смело говорить, что инвестор становится все более требовательным и информированным. Он занимается самообразованием (пускай порою методом проб и ошибок), пробует реализовывать собственные инвестиционные идеи: доверительное управление, игра через брокера на Форексе, мультивалютная структура портфеля сбережений. Мы уверены, что этот интерес обязательно создаст предпосылки для развития новых финансовых инструментов. Спрос всегда рождает предложение.

Конечно, все участники рынка уже сегодня заинтересованы в более высоком уровне знаний у потенциальных инвесторов. Для этого, наверное, необходимо более точечно, адресного повышать уровень финансовой грамотности. Однако нельзя решить эту проблему силами информационной волны: история развития финансовой системы эволюционна, как и любая другая. Например, уже сегодня есть огромный запрос на инструменты, альтернативные вкладам. Благодаря этому появились корпоративные облигации — и это уже хороший показатель.

Следующий этап — повышение качества этих инструментов. Нужно обеспечить не просто различные варианты размещения денежных средств, но и предложить различные инструменты для управления рисками.



Фото с сайта shuma43.net

Потребность в ликвидности. Если фондовый рынок будет развиваться как система, в которой существует множество различных финансовых инструментов — то рождается бОльший спрос и предложение. И это может служить хорошим примеров для других секторов экономики.

Поясню свою мысль. Сегодня бенчамарком для многих финансовых инструментов (депозиты, кредиты и т.д.) выступает ставка рефинансирования Нацбанка. И именно от нее зависит развитие этих инструментов.

А теперь давайте предположим: на фондовом рынке постоянно обращается (кроме государственных ценных бумаг) 100−200 облигаций эмитентов различной степени надежности. Появляется множество альтернативных финансовых инструментов, и в результате рыночные цены по таким инструментам могут служить реальным ориентиром для формирования ставок по кредитам, выравнивая их с учетом рыночной конъюнктуры.

Добавим сюда постоянные котировки от крупных финансовых институтов в секторе производных ценных бумаг (фьючерсы, форварда, опционы), которые дают управлять рыночными рисками. В результате мы получаем систему, которая позволяет более традиционным секторам экономики с большей уверенностью выполнять свои функции. Например, импортер, который получает больше возможностей застраховать свои валютные риски, увереннее выстраивает ценовую политику.

Поэтому, разрабатывая нашу идею, мы хотели внести вклад и в повышение уровня финансовых инструментов. Публично о своем продукте мы заявили несколько недель назад и уже сейчас получаем положительные результаты. В будущем, надеемся, не только мы, но и другие компании все чаще будут предлагать новые финансовые инструменты.