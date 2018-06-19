Чемпионат по Tinder. В России отмечают рост трафика приложения для мобильных знакомств

Российские сотовые операторы отметили значительный рост трафика в приложении Tinder, которое предназначено для знакомств, сообщают «Ведомости».





В сравнении с со средним трафиком до 1 июня «пассажиропоток» Tinder вырос в 11 раз. К таким выводам пришли сотрудники МТС, проанализировав данные использования сети 30 тысячами абонентов. Все они — давние клиенты и не являются гостями чемпионата. Представители оператора отметили, что анализировали обезличенные данные.

Схожим выводам пришёл и оператор Tele2 — правда, рост трафика по его подсчётам составил 3,5 раза.

Использование Tinder традиционно растёт при проведении крупных спортивных мероприятий. Например, на зимней олимпиаде в южнокорейском Пхенчане рост пользователей составил 348 процентов.