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Tkeycoin выходит в IV квартале 2018 года на международные биржи
На IV квартал 2018 года запланирован выход российской платформы
О новаторских решениях Tkeycoin DAO, предлагаемых миру, рассказало в своем недавнем обзоре издательство
Внедрение технологии со смарт-контрактами положительно повлияет как на бизнес, так и на покупателей. Такие выводы следуют из отчета аудиторской фирмы Deloitte, назвавшей технологию блокчейн шагом в будущее для бизнеса. Действительно, технология Tkeycoin способна снизить затраты бизнеса на 87%, а это эффективно отразится на предпринимателях, рынке и потребителях.
*на правах рекламы, Индивидуальный предприниматель Гуйдо Игорь Ростиславович, УНП 191806310
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На IV квартал 2018 года запланирован выход российской платформы Tkeycoin на международные биржи.
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