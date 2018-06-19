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Tkeycoin выходит в IV квартале 2018 года на международные биржи

20.06.2018 17:51 — Разное | Myfin  
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Tkeycoin выходит в IV квартале 2018 года на международные биржи
Tkeycoin выходит в IV квартале 2018 года на международные биржи

На IV квартал 2018 года запланирован выход российской платформы Tkeycoin на международные биржи. Это существенно увеличит капиталы всего проекта и его участников. Сейчас Tkeycoin находится на стадии эмиссии. Будущие инвесторы могут стать владельцами высококачественных активов на льготных условиях. Российская разработка уже вызвала интерес со стороны корейских венчурных фондов и частных инвесторов ОАЭ.

О новаторских решениях Tkeycoin DAO, предлагаемых миру, рассказало в своем недавнем обзоре издательство HI-News. В нем отмечалось, что представленные блокчейн-механизмы не только выведут на новый уровень экономику, но и значительно расширят возможности гражданского общества.

Внедрение технологии со смарт-контрактами положительно повлияет как на бизнес, так и на покупателей. Такие выводы следуют из отчета аудиторской фирмы Deloitte, назвавшей технологию блокчейн шагом в будущее для бизнеса. Действительно, технология Tkeycoin способна снизить затраты бизнеса на 87%, а это эффективно отразится на предпринимателях, рынке и потребителях.

*на правах рекламы, Индивидуальный предприниматель Гуйдо Игорь Ростиславович, УНП 191806310

 
 
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На IV квартал 2018 года запланирован выход российской платформы Tkeycoin на международные биржи.
 
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