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Полтысячи мигрантов из Африки высадились на итальянском острове Сицилия
Спасательная операция у берегов Италии. Более 500 мигрантов высадили на Сицилии.
Неделю назад американский корабль подобрал беженцев у ливийского побережья и передал итальянской береговой охране. Мигранты остро нуждались в медицинской помощи. Ими занялись специалисты «Красного Креста». Не всем приезжим Италия открывает двери в страну. Напомним, власти отказались пустить в свои порты судно «Aquarius», на борту которого было более 600 спасённых беженцев.
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Спасательная операция у берегов Италии. Более 500 мигрантов высадили на Сицилии.
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