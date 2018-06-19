Полтысячи мигрантов из Африки высадились на итальянском острове Сицилия

Спасательная операция у берегов Италии. Более 500 мигрантов высадили на Сицилии.

Неделю назад американский корабль подобрал беженцев у ливийского побережья и передал итальянской береговой охране. Мигранты остро нуждались в медицинской помощи. Ими занялись специалисты «Красного Креста». Не всем приезжим Италия открывает двери в страну. Напомним, власти отказались пустить в свои порты судно «Aquarius», на борту которого было более 600 спасённых беженцев.