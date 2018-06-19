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Минфин Беларуси доразместил облигации на $26,8 млн под 5,7%
Минфин Беларуси 20 июня доразместил на бирже 7-летние облигации в долларах США выпуска N250 на $26 млн 797,7 тыс., сказано в сообщении ведомства.
Ставка купона по облигациям составляет 5,7% годовых. Общая сумма выпуска составляет $50 млн. Первый аукцион по его размещению состоялся 6 июня.
На аукцион 20 июня было подано 195 заявок от физических и юридических лиц с ценами от 100,219% до 101% от номинала на общую сумму $40,4 млн. По результатам аукциона цена отсечения составила 100,225% от номинала.
С начала 2018 года Минфин разместил 4 выпуска облигаций в долларах на $161,5 млн и 1 выпуск в евро на 49,6 млн евро.
Облигации размещались в соответствии с законом о республиканском бюджете на 2018 год на аукционах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" для широкого круга инвесторов (юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты).
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Минфин Беларуси 20 июня доразместил на бирже 7-летние облигации в долларах США выпуска N250 на $26 млн 797,7 тыс., сказано в сообщении ведомства. Ставка купона по...
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