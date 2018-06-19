Белорусско-Швейцарский комитет по торговле и экономическому сотрудничеству возобновил работу после трехлетнего перерыва

Десятое заседание белорусско-швейцарского совместного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству, возобновившего свою работу после трехлетнего перерыва, состоялось в среду в Берне, сообщает пресс-служба МИД.

"Стороны обменялись информацией о состоянии и перспективах развития национальных экономик, обсудили сотрудничество Беларуси и Швейцарии в области финансов и страхования, науки и технологий, авиационного сообщения, развития банковского и туристического секторов", - рассказали в пресс-службе.

Также были рассмотрены вопросы повышения эффективности двустороннего взаимодействия в сфере торговли товарами и услугами, а также в кредитно-инвестиционной области.

В МИД проинформировали, что по итогам заседания был подписан меморандум о сотрудничестве между СЭЗ "Брест" и объединенной торгово-промышленной палатой Швейцария-СНГ/Грузия.

"Достигнута также договоренность о подписании в ближайшем будущем меморандума о сотрудничестве между министерством спорта и туризма Республики Беларусь и Швейцарским национальным туристическим маркетинговым агентством "Switzerland Tourism", - добавили там.

Белорусскую делегацию на заседании возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, швейцарскую – уполномоченный федерального совета по вопросам торговых договоров, начальник дирекции двусторонних экономических отношений Государственного секретариата экономики Эрвин Боллингер.