ПАО "Совкомбанк" предоставит невозобновляемую кредитную линию ОАО "Беларуськалий" общим объемом 100 млн евро на 4 года, сказано в сообщении банка.

В рамках подписанного соглашения кредитные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности "Беларуськалия", включая приобретение основных средств (ремонт и модернизацию) и строительно-монтажные работы.

"Мы рады началу сотрудничества с одной из крупнейших мировых компаний в химической индустрии. Мы уверены, что положено начало плодотворному взаимодействию с одним из ключевых клиентов", - приведены в сообщении слова зампреда правления Совкомбанка Михаила Автухова.

"Беларуськалий" (100% акций принадлежит государству) является одним из крупнейших производителей хлоркалия в мире. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания". Общий объем производства калийных удобрений в 2017 году составил почти 12 млн тонн.

Совкомбанк по итогам I квартала 2018 года занял 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".