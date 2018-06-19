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На МТЗ обнаружили коррупцию: задержали нескольких руководителей
Иллюстративное фото
В 2016-2017 годах 40-летний председатель правления ПАО «Завод утяжелителей» (Донецкая область) в целях организации поставок бентонита давал взятки должностным лицам МТЗ: 46-летнему главному металлургу, а также 49-летнему начальнику управления материально-технического снабжения.
Главный металлург получил более 16 тысяч долларов из которых более 13,5 тысяч – при пособничестве своего сына, работника модельного цеха МТЗ.
Начальник управления материально-технического снабжения получил более 8 тысяч долларов. При этом главный металлург тракторного завода оказал пособничество гражданину Украины в даче взятки начальнику управления.
Следователи направили администрации МТЗ представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в том числе нарушений по результатам проведения процедур закупок, производственных испытаний опытных партий бентонита.
Наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,6 миллиона белорусских рублей, в том числе три автомобиля и земельный участок в пригороде Минска.
К должностным лицам и работнику МТЗ применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к руководителю украинского предприятия – залог.
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Украинский топ-менеджер и сотрудники МТЗ пойдут под суд за взятки.
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