Из Академии наук уволен директор Института социологии, одиозный коммунист Игорь Котляров

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Радио «Свабода»

«Он насквозь коммунистический»

Пять фактов про Игоря Котлярова

был назначен директором Института социологии НАН в 2008 году. Он регулярно появлялся на государственных телеканалах в период основных политических кампаний, утверждая о широкой народной поддержке политики действующих властей.Как сообщили корреспонденту «Свободы» Котляров освобожден от должности по статье 259 Трудового кодекса (расторжение трудового договора с руководителем организации по решению собственника организации). До 22 июня он передает дела исполняющему обязанности директора, нынешнему ученому секретарюВ беседе с корреспондентом «Свабоды» Котляров назвал информацию о своей отставке «неправдой». Также отказался от комментариев Михаил Артюхин. Он сказал, что, о которых он пока ничего не знает.Бывший министр труда, социологговорит, что Котляров былсказал Александр Соснов.Котляров — член провластной Компартии Беларуси.В 1995 году избирался депутатом Верховного Совета, который назвал источником «разброда и шатания». В 1996 году поддержал Александра Лукашенко, стал членом Палаты представителей. С того времени по 2008 год трижды избирался депутатом Палаты представителей.Во время выборов председателя Палаты представителей в 2000 году лоббировал друга ЛукашенкоОдин из экспертов, кого часто приглашали на БТ, чтобы озвучить результаты официальных социологических исследований и экзитполов о мощной народной поддержке курса государства.Котляров время от времени критиковал негосударственные социологические структуры. Среди прочего, оспаривал результаты исследования Независимого института социально-экономических и политических исследований о падении рейтинга