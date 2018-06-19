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Осужденный за взятки экс-руководитель Солигорского районапополнил ряды чиновников, помилованных главой государства и тут же трудоустроенных на руководящую должность.На фоне не затихающей десятилетиями антикоррупционной кампании подобные решения, мягко говоря, удивляют. Сегодня с высокой трибуны звучит угроза не щадить никого, невзирая на должности и прежние заслуги. А завтра проворовавшийся управленец пересаживается из тюремной камеры в кресло директора предприятия.Почему так происходит, и к чему подобная практика может привести в будущем в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал политический обозреватель— высказал мнение эксперт.В качестве одного из примеров политический обозреватель привел недавнюю серию голодовок матерей, чьи дети получили тюремные сроки по статье 328 за распространение наркотиков:Собеседник «Салідарнасці»убежден, что подобная практика абсолютно ненормальна для реалий ХХІ века:По мнению Александра Класковского, подобная практика печалит не только тем, что какой-то конкретный чиновник не добыл до конца отмерянный судом срок:По словам эксперта, подобная аморальная практика подтачивает саму идею борьбы с коррупцией: