Депутат прискакал на работу на коне – в знак протеста против роста цен на бензин

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Да и пофиг на бензин: депутат Законодательного Собрания Камчатского края Михаил Пучковский использует как служебный транспорт одну лошадиную силу в сопровождении охраны :) pic.twitter.com/cB4bDjSq7u — Vladimir_K (@volna_kvv) 20 июня 2018 г.

Таким образом он выразил протест против роста цен на бензин в России, сменив свой служебный автомобиль на коня.Как заявил парламентарий, путь до работы занял у него около часа.попытался привязать коня около входа в здание парламента, но охрана потребовала его убрать. Сотрудник полиции вручил депутату повестку с требованием явиться в правоохранительные органы для составления административного протокола.С января по май цены на бензин в России выросли на 7,3%.