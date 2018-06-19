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Депутат прискакал на работу на коне – в знак протеста против роста цен на бензин
Иллюстративное фото
Таким образом он выразил протест против роста цен на бензин в России, сменив свой служебный автомобиль на коня.
Как заявил парламентарий
Михаил Пучковский попытался привязать коня около входа в здание парламента, но охрана потребовала его убрать. Сотрудник полиции вручил депутату повестку с требованием явиться в правоохранительные органы для составления административного протокола.
С января по май цены на бензин в России выросли на 7,3%.
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Михаил Пучковский прибыл утром 20 июня на пленарное заседание к зданию регионального парламента верхом на коне.
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