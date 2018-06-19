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Когда подписка – настоящий праздник!

20.06.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Когда подписка – настоящий праздник!
Сегодня в агрогородке Дивин представители редакции районной газеты «Кобрынскі веснік» совместно с работниками Дивинского центра культуры и досуга и ансамбля народной песни “Арэхаўскія галасы” в Дивинском отделении почтовой связи устроили настоящий праздник!Когда подписка – настоящий праздник!

Концерт развернулся у крыльца отделения, куда жители Дивина приходили оформлять подписку. Каждый подписчик от редакции получил памятный сувенир, а многие пообщались с главным редактором Романом Мельником. Пожелали оформить подписку на «КВ» 31 человек и, как заверила нас начальник отделения Надежда Смехович, — это далеко не предел!
Когда подписка – настоящий праздник!

Людмила ПАШКОВИЧ.

 
 
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