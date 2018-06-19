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В Канаде полностью легализовали марихуану

20.06.2018 17:35 — Разное | KYKY  
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Канадский парламент накануне проголосовал за легализацию употребления и выращивания марихуаны, пишет «Интерфакс». Мнения сенаторов разделились примерно 1 к 3: за законопроект проголосовали 52 человека, против высказались 29. В силу закон вступит через два месяца — за это время местные власти должны подготовиться к началу свободной продажи марихуаны.

Что станет разрешено

Законопроект разрешает каждому совершеннолетнему гражданину страны приобретать до 30 граммов марихуаны или выращивать до четырех кустов конопли для личного употребления. Марихуаной также разрешается торговать — её можно продавать в обычных магазинах (но вдали от мест продажи табака или алкоголя) и через интернет. 

Член парламента Канады Тони Дин весьма красочно описал принятие этого законопроекта: «Сегодня мы видели историческое голосование в Сенате, которое положило конец 90-летнему запрету каннабиса в стране, 90-летней бесполезной криминализации, 90-летнему запретительному подходу, который не давал никаких результатов».

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Канадский парламент накануне проголосовал за легализацию употребления и выращивания марихуаны, пишет «Интерфакс». Мнения сенаторов разделились примерно 1 к 3: за...
 
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