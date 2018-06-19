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В Канаде полностью легализовали марихуану
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Канадский парламент накануне проголосовал за легализацию употребления и выращивания марихуаны,
Что станет разрешено
Законопроект разрешает каждому совершеннолетнему гражданину страны приобретать до 30 граммов марихуаны или выращивать до четырех кустов конопли для личного употребления. Марихуаной также разрешается торговать — её можно продавать в обычных магазинах (но вдали от мест продажи табака или алкоголя) и через интернет.
Член парламента Канады Тони Дин весьма красочно описал принятие этого законопроекта: «Сегодня мы видели историческое голосование в Сенате, которое положило конец 90-летнему запрету каннабиса в стране, 90-летней бесполезной криминализации, 90-летнему запретительному подходу, который не давал никаких результатов».
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