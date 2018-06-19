Выдра Гарри предрекла сборной России поражение от Уругвая

Сочинская выдра-оракул сделала новые предсказание относительно матчей футбольного «мундиаля».

По мнению Гарри, предстоящий матч России и Уругвая, который состоится 25 июня, окончится не в пользу страны-хозяйки. До этого животное правильно угадывало результаты игр с участием российской сборной, предсказав победы в поединках с Саудовской Аравией и Египтом.