Одного абитуриента удалили с ЦТ по биологии за использование телефона

Один абитуриент удалён с испытания по биологии за использование мобильного телефона. Контролёры подвели итоги сегодняшнего теста.

Сдавать его собирались 27 тысяч выпускников. Но 1242 не пришли. Выполнять пришлось задания по ботанике, зоологии, анатомии, генетике и экологии. На решение теста – два часа. На обработку ответов уйдёт около десяти дней – результаты могут прийти абитуриентам уже 30 июня.

Испытания продлятся по 2 июля. Есть и резервные дни для тех, кто не явился на экзамен по уважительной причине. А уже 22 июня абитуриентов ждёт иностранный язык.