​Фотограф сделал забавные снимки котов, попробовавших кошачью мяту

Фотограф Эндрю Марттила создал серию фотографий кошек, которые попробовали кошачью мяту. Снимки сделаны для его последней книги.

Кошачья мята или котовник – это ароматная трава, которая может вызвать состояние блаженства у животных, которые её съедят. Успокоить их после этого очень трудно.

Глаза котов, попробовавших эту траву, округляются, такое состояние может длиться от десяти минут до двух часов.

Помимо своей последней серии фотографий, Эндрю также делится своими работами в Instagram.