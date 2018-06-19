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На въезде во двор "Центрального" установили боллард. Теперь туда не попадет постороннее авто

20.06.2018 18:45 — Разное | Tut.by  
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На въезде во двор за универсамом «Центральный» установили боллард. Как он там появился и как работает, пишет агентство «Минск-Новости».


Боллард в опущенном положении на въезде со стороны улицы Энгельса. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Дорожный столбик, который поднимается из земли, чтобы преградить транспорту путь, и опускается, чтобы пропустить автомобили жильцов и арендаторов, установили во дворе дома № 23 на Независимости. Похожие конструкции есть на въезде ко Дворцу независимости.

Как рассказал заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня, установку производили на протяжении длительного срока, но благодаря терпеливости и дипломатичности жильцов результат достигнут.

— Дело в том, что двором пользуются многие субъекты хозяйствования, договориться со всеми оказалось нелегко. Но все получилось, некоторые арендаторы наряду с жителями дома приняли участие в финансировании этого проекта, — сказал чиновник.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Он предусматривал установку ограничителей заезда, оборудование въезда системой видеонаблюдения. У всех, кто имеет право доступа, как у жителей, так и у арендаторов, есть пульты для открытия болларда, дополнительно к этому заказали и диспетчеризацию.

 
Теги: Минск
 
 
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Боллард - это поднимающийся из земли столбик, который преграждает движение посторонним машинам.
 
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