Рабочего засыпало песком в Иваново: он погиб

Несчастный случай произошёл в Иваново Брестской области при выполнении земляных работ вблизи школы. Мужчина был засыпан полуметровым слоем песка, когда спустился в траншею.

Сообщается, что ЧП случилось 20 июня примерно в 15:15. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело 60-летнего рабочего из траншеи, а медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать его смерть.