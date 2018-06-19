В Беларуси от засухи пострадало более 220 тыс. га‍





В Министерстве сельского хозяйства прошло совещание по поводу подготовки к уборке урожая. Через две недели должны начаться работы по уборке озимого рапса. Также на совещании затронули тему засухи, которая в этом году привела к значительному повреждению урожая.

Согласно докладу представителей облисполкомов, на данный момент объем ущерба посевам оценивается в следующих масштабах:

- Брестская область: 52 тыс. га повреждено, из которых около 42 тыс. га зерновых;

- Витебская область: 1,2 тыс. га льна;

- Гомельская область: 63,5 тыс. га сельхозкультур;

- Гродненская область: около 38 тыс. га;

- Минская область: около 40 тыс. га;

- Могилевская область: около 30 тыс. га.

Некоторые культуры уже пересеяны. Ведутся работы по защите посевов.

Белновости.