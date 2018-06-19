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В Беларуси от засухи пострадало более 220 тыс. га
20.06.2018 — Разное | Свислочская газета
В Министерстве сельского хозяйства прошло совещание по поводу подготовки к уборке урожая. Через две недели должны начаться работы по уборке озимого рапса. Также на совещании затронули тему засухи, которая в этом году привела к значительному повреждению урожая.
Согласно докладу представителей облисполкомов, на данный момент объем ущерба посевам оценивается в следующих масштабах:
- Брестская область: 52 тыс. га повреждено, из которых около 42 тыс. га зерновых;
- Витебская область: 1,2 тыс. га льна;
- Гомельская область: 63,5 тыс. га сельхозкультур;
- Гродненская область: около 38 тыс. га;
- Минская область: около 40 тыс. га;
- Могилевская область: около 30 тыс. га.
Некоторые культуры уже пересеяны. Ведутся работы по защите посевов.
Белновости.
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В Министерстве сельского хозяйства прошло совещание по поводу подготовки к уборке урожая. Через две недели должны начаться работы по уборке озимого рапса. Также...
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