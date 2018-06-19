Прогноз погоды на 21 июня

Июнь продолжает радовать теплом. В минувшие сутки в некоторых регионах было до +30°C. А вот с дождями – сложно. В большинстве районов сохраняется дефицит осадков. Дожди, конечно, проходят, но локально, и кратковременные.

В четверг атмосферными процессами по-прежнему будет управлять область повышенного атмосферного давления и поступающая с юго-запада Европы тёплая воздушная масса. Но уже в пятницу власть над погодой возьмёт активный атмосферный фронт, который принесёт прохладный воздух из Скандинавии.

21 июня – день летнего солнцестояния, то есть самый длинный день в году, когда солнце будет в наивысшей точке над горизонтом. Ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, днём – местами порывистый. Ночью и утром +10-16°C тепла, в разгар дня воздух прогреется до +24-30°C. В столице будет +25-27°C. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет падать.

В последний рабочий день недели погода испортится (и довольно существенно). Ожидаются дожди, в отдельных районах по востоку страны – сильные, возможен град. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах – порывистый. Ночью около +11°C, днём также будет не жарко – от +15°C до +22°C. Дождливо и прохладно будет и в предстоящие выходные.

Самым жарким в истории метеонаблюдений был этот день в 2002-м. В Лельчицах синоптики зафиксировали +34°C. А самая холодная ночь (всего +2°C) была в 2000-м в посёлке Езерище. 20 июня 1991-го в Ганцевичах шли сильные дожди, выпало 54 миллиметра осадков (или 54 литра воды на квадратный метр).

В народном календаре 20 июня – «Федотов день». Считалось, что с 20-го июня и вплоть до Ильи (2-го августа) можно смело купаться в реках и водоёмах, не боясь русалок. А ещё говорили: «Святой Федот тепло и золотую рожь ведёт». Если погода в этот день стояла тёплая, значит, по приметам, можно ждать урожай зерновых. Гром гремит 20 июня – к затяжному ненастью.