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В Беларуси усовершенствовали систему реализации инновационных проектов с высокой степенью риска

20.06.2018 19:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси усовершенствовали систему реализации инновационных проектов с высокой степенью риска. Это предусмотрено указом №240 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь", сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Государственного комитета по науке и технологиям Юрий Лукашевич.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56585.php

В Беларуси усовершенствовали систему реализации инновационных проектов с высокой степенью риска

Основу документа составляют изменения в указ от 4 февраля 2013 года №59 "О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств", учитывающие практику его применения. "Данные изменения направлены на решение проблемы выполнения с использованием бюджетных средств перспективных научно-технических и инновационных разработок с высокой степенью риска. Указом предоставляется возможность освободить добросовестных исполнителей от ответственности, если поставленные задачи не выполнены по объективным причинам. Такой подход позволит в условиях жесткой мировой конкуренции избежать отказа исполнителей от проведения работ с повышенными рисками по ряду важных для страны направлений", - сказал Юрий Лукашевич.

Уточнен перечень результатов научно-технической деятельности (НТД), которые не подлежат обязательной коммерциализации. Эта норма позволит в полной мере учесть специфику отдельных результатов НТД (направленность исключительно на социальный эффект, использование только для собственных нужд).

Нормы указа позволят более гибко планировать процесс введения в гражданский оборот или использования для собственных нужд результатов научно-технической деятельности - объектов интеллектуальной собственности и документированной научно-технической информации. Внесенные изменения позволят официально передавать и использовать методические рекомендации, технические условия и регламенты, технологические инструкции, представляющие значительную ценность с точки зрения коммерциализации.

Изменения также направлены на конкретизацию обязательств госзаказчика и юрлиц (ИП), использовавших государственные средства и ответственных за осуществление коммерциализации результатов научно-технической деятельности, по возврату неэффективно использованных бюджетных средств в случае неосуществления коммерциализации. Предусматривается возможность устанавливать срок обеспечения коммерциализации результатов научно-технической деятельности в зависимости от отраслевой специфики (проведения продолжительных клинических и полевых испытаний, государственной регистрации препаратов) и объективных обстоятельств.

Кроме того, устанавливаются дополнительные требования в отношении процедуры безвозмездной передачи имущественных прав на результаты научно-технической деятельности негосударственным организациям или организациям, созданным с участием иностранных лиц.

Указом предусмотрено, что денежные средства, полученные госзаказчиком от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, подлежат перечислению в соответствующий бюджет (фонд) пропорционально доле затраченных государственных средств.

 
 
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В Беларуси усовершенствовали систему реализации инновационных проектов с высокой степенью риска. Это предусмотрено указом №240 "Об изменении указов Президента...
 
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