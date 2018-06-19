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О чём пытался рассказать и что показал глава Бреста на встрече с жителями
20.06.2018 19:14 — Разное | Виртуальный Брест
О нет, мы не про завод АКБ, этой теме достаточно
Итак, полетели... Именно полетели, так как зрителям в этот раз были предоставлены видеосъёмки с квадрокоптера, сделанные буквально за день до показа - в пятницу.
Это несколько ключевых объектов, которые возводятся или реконструируются в рамках
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О нет, мы не про завод АКБ, этой теме достаточно посвятили материалов в субботу,16 июня 2018 года, когда и состоялась встреча председателя Брестского городского...
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