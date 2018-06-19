О чём пытался рассказать и что показал глава Бреста на встрече с жителями

О нет, мы не про завод АКБ, этой теме достаточно посвятили материалов в субботу ,16 июня 2018 года, когда и состоялась встреча председателя Брестского городского исполнительного комитета с жителями города. Напомним, это не первая встреча, они проходят регулярно, каждый раз Александр Степанович Рогачук отчитывается о проделанной работе и выслушивает вопросы. И сегодня мы покажем и расскажем вам, о чём он отчитывался на этот раз. К сожалению, многие так и не услышали эту часть, поскольку с нетерпением ожидали дебатов, а между прочим совершенно зря.



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Итак, полетели... Именно полетели, так как зрителям в этот раз были предоставлены видеосъёмки с квадрокоптера, сделанные буквально за день до показа - в пятницу.

Это несколько ключевых объектов, которые возводятся или реконструируются в рамках празднования 1000-летия города . Благодаря подобным кадрам можно оценить масштабы строительства и реконструкции в городе. И напомним, это далеко не всё, только самое важное и масштабное.