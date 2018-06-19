Сборная Англии отметила первую победу на ЧМ гонками на надувных единорогах в бассейне

Футболисты сборной Англии устроили себе необычный выходной после победы над Тунисом.

Во время занятия в бассейне спортсмены плавали на надувных единорогах и устраивали гонки.

Фотографиями веселья спортсменов поделился Джесси Лингард – полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной. «День восстановления».

Его запись в Twitter собрала более 2,5 тысяч репостов и более 19 тысяч лайков.



Фото: twitter.com/JesseLingard

Пользователи сети с юмором отнеслись к отдыху спортсменов.

«Вот она сила правильной подготовки»,

«Соперники Англии: вот бы перенестись в штаб сборной и подсмотреть за тренировками. Не благодарите»,

«Традиционные скачки, ничего удивительного».

Сборная Англии одержала победу над командой Туниса со счетом 2:1. Впереди у сборной еще два матча – с Панамой и Бельгией.

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