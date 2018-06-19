ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборная Англии отметила первую победу на ЧМ гонками на надувных единорогах в бассейне

20.06.2018 18:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Футболисты сборной Англии устроили себе необычный выходной после победы над Тунисом.

Во время занятия в бассейне спортсмены плавали на надувных единорогах и устраивали гонки.

Фотографиями веселья спортсменов поделился Джесси Лингард – полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной. «День восстановления».

Его запись в Twitter собрала более 2,5 тысяч репостов и более 19 тысяч лайков.

Сборная Англии отметила первую победу на ЧМ гонками на надувных единорогах в бассейне
Фото: twitter.com/JesseLingard

Пользователи сети с юмором отнеслись к отдыху спортсменов.

«Вот она сила правильной подготовки»,

«Соперники Англии: вот бы перенестись в штаб сборной и подсмотреть за тренировками. Не благодарите»,

«Традиционные скачки, ничего удивительного».

Сборная Англии одержала победу над командой Туниса со счетом 2:1. Впереди у сборной еще два матча – с Панамой и Бельгией.

Читайте по теме:

«Ни слова не знаете по-русски». Диалог бразильского журналиста и бабушки из России взорвал сеть

Человек-кубок, викинги и настоящий карнавал: как выглядят самые необычные болельщики ЧМ-2018. Большой фотофакт

Болельщик сборной Мексики сделал предложение девушке после победы команды над Германией

Первый ЧМ без знаменитого фаната из Бразилии. После смерти отца поддержать сборную приехали его сыновья

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты сборной Англии устроили себе необычный выходной после победы над Тунисом. Во время занятия в бассейне спортсмены плавали на надувных единорогах и...
 
Новости дня
Новости разные
 
На въезде во двор "Центрального" установили боллард. Теперь туда не попадет постороннее авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика