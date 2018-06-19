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Сборная Англии отметила первую победу на ЧМ гонками на надувных единорогах в бассейне
Футболисты сборной Англии устроили себе необычный выходной после победы над Тунисом.
Во время занятия в бассейне спортсмены плавали на надувных единорогах и устраивали гонки.
Фотографиями веселья спортсменов поделился Джесси Лингард – полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной. «День восстановления».
Его запись в Twitter собрала более 2,5 тысяч репостов и более 19 тысяч лайков.
Пользователи сети с юмором отнеслись к отдыху спортсменов.
«Вот она сила правильной подготовки»,
«Соперники Англии: вот бы перенестись в штаб сборной и подсмотреть за тренировками. Не благодарите»,
«Традиционные скачки, ничего удивительного».
Сборная Англии
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Футболисты сборной Англии устроили себе необычный выходной после победы над Тунисом. Во время занятия в бассейне спортсмены плавали на надувных единорогах и...
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