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Не нужно думать, куда девать старые телевизоры и холодильники: в Пуховичском районе открыли площадку для сбора вторичных отходов
Новости Беларуси. Разумно и с акцентом на окрестности. В Пуховичском районе открыли площадку для сбора вторичных отходов, согласно всем экостандартам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Седьмой год здесь реализуют специальный экологический проект Евросоюза. Сейчас населению не нужно ломать голову над тем, куда девать старые телевизоры и холодильники. Постепенно привыкают люди и к культуре отдельного сбора мусора.
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Не нужно думать, куда девать старые телевизоры и холодильники: в Пуховичском районе открыли площадку для сбора вторичных отходов
Новости Беларуси. Разумно и с акцентом на окрестности. В Пуховичском районе открыли площадку для сбора вторичных отходов, согласно всем экостандартам, сообщили в...
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