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Гигантский морской корабль, волейбольная площадка и скейт-пространство: в Жодино к юбилею города обновили парк культуры и отдыха
Новости Беларуси. Подготовка к юбилею. К своему 55-летию Жодино изменится до неузнаваемости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Подарком местным жителям станет обновленный парк культуры и отдыха. Здесь уже выполнили большую часть работы. Территорию разделили на три зоны: детскую, спортивную и экологическую. Первую уже открыли для игр. Гигантский морской корабль ежедневно атакуют маленькие жодинцы.
Завершают работу и на площадке со спортивными тренажерами, которые подходят и для людей с ограниченными возможностями. В экологической зоне в будущем жители смогут отдохнуть вблизи искусственного водоема. А еще в парке появится веревочный городок и скалодром.
Александр Шило, заместитель председателя Жодинского горисполкома:
Благоустройству также уделили внимание: заменили дорожное покрытие и увеличили количество скамеек. Обошлись без потерь для окрестностей – все конструкции возводили на местах, свободных от деревьев. В реконструкции участвовал весь город автомобилестроителей, в том числе местные предприниматели и предприятия. Ну а во всей красе парк предстанет уже к юбилею Жодино, который отмечать 3 июля.
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Гигантский морской корабль, волейбольная площадка и скейт-пространство: в Жодино к юбилею города обновили парк культуры и отдыха
Новости Беларуси. Подготовка к юбилею. К своему 55-летию Жодино изменится до неузнаваемости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подарком местным жителям...
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