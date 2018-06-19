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Гигантский морской корабль, волейбольная площадка и скейт-пространство: в Жодино к юбилею города обновили парк культуры и отдыха

20.06.2018 18:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Подготовка к юбилею. К своему 55-летию Жодино изменится до неузнаваемости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Гигантский морской корабль, волейбольная площадка и скейт-пространство: в Жодино к юбилею города обновили парк культуры и отдыха

Подарком местным жителям станет обновленный парк культуры и отдыха. Здесь уже выполнили большую часть работы. Территорию разделили на три зоны: детскую, спортивную и экологическую. Первую уже открыли для игр. Гигантский морской корабль ежедневно атакуют маленькие жодинцы.

Гигантский морской корабль, волейбольная площадка и скейт-пространство: в Жодино к юбилею города обновили парк культуры и отдыха

Завершают работу и на площадке со спортивными тренажерами, которые подходят и для людей с ограниченными возможностями. В экологической зоне в будущем жители смогут отдохнуть вблизи искусственного водоема. А еще в парке появится веревочный городок и скалодром.

Гигантский морской корабль, волейбольная площадка и скейт-пространство: в Жодино к юбилею города обновили парк культуры и отдыха

Гигантский морской корабль, волейбольная площадка и скейт-пространство: в Жодино к юбилею города обновили парк культуры и отдыха

Александр Шило, заместитель председателя Жодинского горисполкома:
В праке были аттракционы в свое время. Они пришли в негодность, их демонтировали. На сегодняшний день каких-либо развлечений в нашем парке нет. Теперь здесь будет создана новая волейбольная площадка для пляжного волейбола и скейт-парк, на котором 21 числа пройдут соревнования. Здесь постоянно гуляет молодежь. А поскольку некоторые новые объекты запустились уже, людей стало приходить в разы больше.

Гигантский морской корабль, волейбольная площадка и скейт-пространство: в Жодино к юбилею города обновили парк культуры и отдыха

Благоустройству также уделили внимание: заменили дорожное покрытие и увеличили количество скамеек. Обошлись без потерь для окрестностей – все конструкции возводили на местах, свободных от деревьев. В реконструкции участвовал весь город автомобилестроителей, в том числе местные предприниматели и предприятия. Ну а во всей красе парк предстанет уже к юбилею Жодино, который отмечать 3 июля.

 

 

 
 
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Новости Беларуси. Подготовка к юбилею. К своему 55-летию Жодино изменится до неузнаваемости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подарком местным жителям...
 
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