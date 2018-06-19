Убийство женского спорта. Его затеяла бегунья, похожая на мужчину

Двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в беге на 800 м южноафриканка Кастер Семеня подала в Спортивный арбитраж в Лозанне жалобу на Международную федерацию легкой атлетики. И от решения CAS зависит, будет ли спорт по-прежнему разделяться на женский и мужской.





В мае ИААФ приняла правила, ограничивающие максимальный уровень тестостерона для участниц женских соревнований. Эти правила была выработаны на основе исследований, которые показали, что женщины с повышенным уровнем тестостерона имеют преимущество над своими соперницами. Собранных данных оказалось достаточно, чтобы сделать однозначные выводы на дистанциях от 400 м до мили.





И в правила были внесены требования, согласно которым любая спортсменка, выступающая в соревнованиях на указанных дистанциях, должна иметь уровень тестостерона не превышающий 5 нмоль/л. Если он от природы выше, его необходимо понизить при помощи медикаментов в срок до 1 ноября этого года.





Впервые в истории одна из спортивных федераций дала четкие нормативы о том, кто может выступать в женских соревнованиях. То есть встала на сторону спортсменок, у которых от природы нет никаких отклонений. И тут же получила обвинения в дискриминации. Но ИААФ, которая давно уже пытается сделать равными условия для обычных и необычных спортсменок, подвела под правила научные обоснования. Согласно исследованию, возможности спортсменок с повышенным уровне тестостерона как минимум на 5-6 процентов выше, чем у обычных женщин. А в спорте, где вопрос победы решают десятые и сотые доли секунды, это огромное преимущество.





Я – ЖЕНЩИНА. И Я – БЫСТРАЯ





Спортсменкам, которых не устроили новые требования ИААФ и которые не собираются понижать уровень тестостерона, была предложена альтернатива: сменить специализацию, либо выступать в мужских соревнованиях. Иначе не может быть и речи о том, чтобы стартовать на чемпионатах мира или Олимпийских играх.





Главными пострадавшими от таких правил были бы такие спортсменки как Кастер Семеня, Дьюти Чанд, Квинси Малекани и другие им подобные, совершенно непохожие на женщин и бегающие как мужчины. Та же Семеня ведет давнюю борьбу с ИААФ. Если точнее, с 2011 года. Она уже проходила гендерный тест, который показал, что несмотря на наличие рудиментарных яичек Семеня – женщина. Но уровень ее мужского гормона таков, что превосходит некоторых мужчин. В 2015-м году Спортивный арбитраж уже отстоял права таких спортсменок, когда ИААФ потребовала от них медикаментозной корректировки уровня тестостерона.





"Я очень расстроена тем, что вновь оказалась в центре внимания общественнос . Мне не хотелось бы вновь говорить о новых правилах ИААФ. Я хочу жить и соревноваться такой, какой родилась. Неправильно, что от меня требуют измениться, и очень обидно, что люди сомневаются в том, кто я на самом деле. Я – Кастер Семеня. Я – женщина. И я – быстрая", – написала спортсменка в своем заявлении.





"Г-жа Семеня считает, что новые правила являются незаконными по многим параметрам, в том числе и потому, что женщины, не имевшие проблем со здоровьем, вынуждены принять медицинское вмешательство для снижения природного уровня тестостерона в отсутствие научных обоснований. Эти правила носят дискриминационный характер", – отмечается в заявлении юристов спортсменки. Кстати, одним из них является канадец Джеймс Бантинг, который отстоял права спортсменок с мужеподобной внешностью в CAS в 2015-м.





ПОРА ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ





С одной стороны, Семеня не виновата, что родилась такой, какая она есть. И любая дискриминация в современном мире неприемлема. Но спорт – не просто жизнь. Здесь речь идет о результатах, и когда у кого-то заведомо есть преимущество, пусть имеющее естественное происхождение, это неправильно.





ИААФ первой затеяла введение четких параметров для участия в женских соревнованиях (мужские всегда были открытыми). И, кстати, готова дать спортсменкам, подобным Семене, еще одну альтернативу.





Федерация предложила им соревноваться в категории интерсексуалов, которая, возможно, будет введена в спорте. Это уже революция. Но это совершенно точно закроет дверь в женский спорт мужчинам, которые "ощущают себя женщинами".





В США на недавно прошедших университетских соревнованиях в Хартфорде в женской категории выступал мужчина-трансгендер. Он(а) и выиграл, конечно. Это уже полный беспредел. Если ИААФ проиграет в CAS, то ситуация будет только ухудшаться.



