ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Убийство женского спорта. Его затеяла бегунья, похожая на мужчину

20.06.2018 18:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Кастер Семеня обвинила Международную федерацию легкой атлетики в дискриминации.

Убийство женского спорта. Его затеяла бегунья, похожая на мужчину
Двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в беге на 800 м южноафриканка Кастер Семеня подала в Спортивный арбитраж в Лозанне жалобу на Международную федерацию легкой атлетики. И от решения CAS зависит, будет ли спорт по-прежнему разделяться на женский и мужской.

В мае ИААФ приняла правила, ограничивающие максимальный уровень тестостерона для участниц женских соревнований. Эти правила была выработаны на основе исследований, которые показали, что женщины с повышенным уровнем тестостерона имеют преимущество над своими соперницами. Собранных данных оказалось достаточно, чтобы сделать однозначные выводы на дистанциях от 400 м до мили.

И в правила были внесены требования, согласно которым любая спортсменка, выступающая в соревнованиях на указанных дистанциях, должна иметь уровень тестостерона не превышающий 5 нмоль/л. Если он от природы выше, его необходимо понизить при помощи медикаментов в срок до 1 ноября этого года.

Впервые в истории одна из спортивных федераций дала четкие нормативы о том, кто может выступать в женских соревнованиях. То есть встала на сторону спортсменок, у которых от природы нет никаких отклонений. И тут же получила обвинения в дискриминации. Но ИААФ, которая давно уже пытается сделать равными условия для обычных и необычных спортсменок, подвела под правила научные обоснования. Согласно исследованию, возможности спортсменок с повышенным уровне тестостерона как минимум на 5-6 процентов выше, чем у обычных женщин. А в спорте, где вопрос победы решают десятые и сотые доли секунды, это огромное преимущество.

Я – ЖЕНЩИНА. И Я – БЫСТРАЯ

Спортсменкам, которых не устроили новые требования ИААФ и которые не собираются понижать уровень тестостерона, была предложена альтернатива: сменить специализацию, либо выступать в мужских соревнованиях. Иначе не может быть и речи о том, чтобы стартовать на чемпионатах мира или Олимпийских играх.

Главными пострадавшими от таких правил были бы такие спортсменки как Кастер Семеня, Дьюти Чанд, Квинси Малекани и другие им подобные, совершенно непохожие на женщин и бегающие как мужчины. Та же Семеня ведет давнюю борьбу с ИААФ. Если точнее, с 2011 года. Она уже проходила гендерный тест, который показал, что несмотря на наличие рудиментарных яичек Семеня – женщина. Но уровень ее мужского гормона таков, что превосходит некоторых мужчин. В 2015-м году Спортивный арбитраж уже отстоял права таких спортсменок, когда ИААФ потребовала от них медикаментозной корректировки уровня тестостерона.

"Я очень расстроена тем, что вновь оказалась в центре внимания общественнос . Мне не хотелось бы вновь говорить о новых правилах ИААФ. Я хочу жить и соревноваться такой, какой родилась. Неправильно, что от меня требуют измениться, и очень обидно, что люди сомневаются в том, кто я на самом деле. Я – Кастер Семеня. Я – женщина. И я – быстрая", – написала спортсменка в своем заявлении.

"Г-жа Семеня считает, что новые правила являются незаконными по многим параметрам, в том числе и потому, что женщины, не имевшие проблем со здоровьем, вынуждены принять медицинское вмешательство для снижения природного уровня тестостерона в отсутствие научных обоснований. Эти правила носят дискриминационный характер", – отмечается в заявлении юристов спортсменки. Кстати, одним из них является канадец Джеймс Бантинг, который отстоял права спортсменок с мужеподобной внешностью в CAS в 2015-м.

 
ПОРА ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ

С одной стороны, Семеня не виновата, что родилась такой, какая она есть. И любая дискриминация в современном мире неприемлема. Но спорт – не просто жизнь. Здесь речь идет о результатах, и когда у кого-то заведомо есть преимущество, пусть имеющее естественное происхождение, это неправильно.

ИААФ первой затеяла введение четких параметров для участия в женских соревнованиях (мужские всегда были открытыми). И, кстати, готова дать спортсменкам, подобным Семене, еще одну альтернативу.

Федерация предложила им соревноваться в категории интерсексуалов, которая, возможно, будет введена в спорте. Это уже революция. Но это совершенно точно закроет дверь в женский спорт мужчинам, которые "ощущают себя женщинами".

В США на недавно прошедших университетских соревнованиях в Хартфорде в женской категории выступал мужчина-трансгендер. Он(а) и выиграл, конечно. Это уже полный беспредел. Если ИААФ проиграет в CAS, то ситуация будет только ухудшаться.


 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кастер Семеня обвинила Международную федерацию легкой атлетики в дискриминации.
 
Новости дня
Новости разные
 
В деревне Селищи мужчина вытащил соседа из горящего дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика