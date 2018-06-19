Создатели игрушек из США дали злому медведю имя Беларусь









Медведь входит в серию игрушек, созданных по комиксу авторства этой же студии под названием Animal Warriors of the Kingdom, что в переводе значит «Звериные воины королевства».





В основу комикса положен фантастический сюжет: огромные ковчеги, запущенные с Земли, бороздят космические просторы, находят подходящие планеты и заселяют их людьми.





Один из кораблей теряет по пути запас генетического материала человека. Прибыв на планету, искусственный разум ковчега решает создать вместо людей существ на основе запаса генов животных.





Спустя века история происхождения этих разумных зверей стерлась из их памяти. Но однажды злой шимпанзе Ка-Ли заново находит ковчег и с его помощью хочет подчинить себе планету.





Однако против этих замыслов восстают добрые силы во главе с молодым королем Пэйлом – шимпанзе-альбиносом, который обладает сверхъестественными способностями.





Медведь Беларусь выступает в этой истории на стороне Ка-Ли. Создатели повествования наделили его кровожадным характером, а главной пищей определили мясо обезьян.