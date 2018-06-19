ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь может потерять 20% бюджетных доходов из-за налогового маневра Москвы

20.06.2018 18:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Министерство финансов Беларуси считает, что государство может потерять значительную часть доходов после завершения в России «налогового маневра» в нефтяном секторе. Общий объем потерь может превысить $ 2 млрд, что составляет около 20% доходов республиканского бюджета в условиях 2018 года.

Беларусь может потерять 20% бюджетных доходов из-за налогового маневра Москвы
«Мы понимаем реальные риски значительных потерь доходов бюджета, которые могут наступить в течение 3-5 последующих лет, и просчитываем меры по их минимизации. Наиболее масштабные из этих вызовов следующие: завершение Россией «налогового маневра» с отказом от взимания вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты», – сказано в статье заместителя министра финансов Беларуси Дмитрия Кийко, опубликованной в ведомственном журнале «Финансы, учет, аудит», которую цитирует «Интерфакс».

Налоговый маневр Россия предприняла в 2015 году. Он предусматривал постепенное обнуление экспортных пошлин на нефть и увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Налоговый маневр не в интересах белорусского бюджета, поскольку он влечет за собой увеличение цены на нефть для Беларуси, в результате чего белорусские НПЗ будут получать сырье по мировым ценам и утратят преимущества над конкурентами за пределами ЕАЭС.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство финансов Беларуси считает, что государство может потерять значительную часть доходов после завершения в России «налогового маневра» в нефтяном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дело о взятках на МТЗ: следствие завершено, взяткодатель из Украины отпущен под залог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика