Беларусь может потерять 20% бюджетных доходов из-за налогового маневра Москвы

«Интерфакс» . «Мы понимаем реальные риски значительных потерь доходов бюджета, которые могут наступить в течение 3-5 последующих лет, и просчитываем меры по их минимизации. Наиболее масштабные из этих вызовов следующие: завершение Россией «налогового маневра» с отказом от взимания вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты», – сказано в статье заместителя министра финансов Беларуси Дмитрия Кийко, опубликованной в ведомственном журнале «Финансы, учет, аудит», которую цитирует





Налоговый маневр Россия предприняла в 2015 году. Он предусматривал постепенное обнуление экспортных пошлин на нефть и увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Налоговый маневр не в интересах белорусского бюджета, поскольку он влечет за собой увеличение цены на нефть для Беларуси, в результате чего белорусские НПЗ будут получать сырье по мировым ценам и утратят преимущества над конкурентами за пределами ЕАЭС.