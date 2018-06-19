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Дело о взятках на МТЗ: следствие завершено, взяткодатель из Украины отпущен под залог
Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета завершило расследование уголовного дела о взяточничестве.
Как сообщили
Главный металлург получил от руководителя украинского предприятия в качестве взятки денежные средства на общую сумму более 16 тыс. долларов США, из которых более 13,5 тыс. – при пособничестве своего сына, работника модельного цеха ОАО «МТЗ», а начальник управления материально-технического снабжения получил более 8 тыс. долларов США. При этом главный металлург тракторного завода оказал пособничество 40-летнему гражданину Украины в даче взятки начальнику управления.
В результате принятых правоохранителями мер была пресечена противоправная деятельность вышеуказанных должностных лиц ОАО «МТЗ» по незаконному лоббированию интересов ПАО «Завод утяжелителей».
Кроме того, в адрес ОАО «МТЗ» следователи направили представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в том числе нарушений по результатам проведения процедур закупок, производственных испытаний опытных партий бентонита.
Наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,6 млн руб., в том числе три автомобиля и земельный участок в пригороде Минска.
Действия обвиняемых квалифицированы:
главного металлурга ОАО «МТЗ» – по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) и ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 431 (пособничество в даче взятки) Уголовного кодекса;
работника модельного цеха ОАО «МТЗ» – по ч. 6 ст. 16 ч. 3 ст. 430 (пособничество в получении взятки) Уголовного кодекса;
начальника управления материально-технического снабжения ОАО «МТЗ» – по ч. 2 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса;
председателя правления ПАО «КЗУ» – по ч. 2 ст. 431 (дача взятки) Уголовного кодекса.
К должностным лицам и работнику ОАО «МТЗ» применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к руководителю украинского предприятия – залог.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета завершило расследование уголовного...
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