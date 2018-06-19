Карягин об избрании Николая Ладутько главой столичного союза предпринимателей: Власть здесь ни при чем

Владимир Карягин уверяет: выборы прошли честно и без вмешательства властей.





— Безусловно, назначение Ладутько выглядит сенсационным и необычным, но смена председателя Союза планировалась давно, не могу же я все время руководить! — рассказал «Народной Воле» Владимир Карягин. — Тем более это не оплачиваемая работа, требующая немало времени и финансов. А я работаю на пяти работах, в вузах, возглавляю конфедерацию предпринимателей. У меня просто не хватает времени на все.





Это была самая обычная, плановая отчетно-выборная конференция Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. Кроме Николая Александровича Ладутько выдвигались и другие кандидатуры. Все выступали с программами. Ладутько, кстати, пришлось отвечать не только за себя, но и за всех чиновников. Однако он достойно держался.





— А Ладутько сам выразил желание сменить вас или его настоятельно попросили?





— Власть здесь вообще ни при чем! У нас свободная организация, и никто нам никакие кандидатуры никогда не согласовывал. Когда мы предложили Ладутько выдвинуть свою кандидатуру, он посоветовался со своими друзьями, коллегами и буквально за сутки дал добро на выдвижение.





Ладутько тесно связан с предпринимателями — средними и крупными, естественно, что они следом за ним придут в наш союз.





— Но ведь он чиновник до мозга костей!





— Ладутько на всех своих должностях содействовал предпринимателям. А когда возглавлял Мингорисполком, то с бизнесменами работал, пожалуй, лучше всех своих предшественников. Часто встречался, приглашал предпринимателей на заседания исполкома.





В него верил и покойный мэр Минска Михаил Павлов. Уже будучи больным, говорил мне, что Ладутько справится с теми задачами, которые стоят перед Мингорисполкомом. И когда не стало Павлова, именно Ладутько довел до конца все им начатые проекты, в том числе и большие стройки, он гасил конфликты, сам повсюду лично выезжал…





— Не секрет, что Ладутько фактически спровоцировал судебный процесс над бывшим владельцем «Мотовело» бизнесменом Александром Муравьевым, которого на 11 лет посадили за решетку.





— Вы ошибаетесь. Я очень хорошо отношусь к Муравьеву, но, поверьте, Ладутько там ни при чем…





— Он завод довел до банкротства.





— Не довел до банкротства, а проводит процедуру банкротства. И надо еще посмотреть, в каком состоянии он получил это предприятие…





Я уверен, что Николай Ладутько еще верне в государственные органы. Будет министром или вице-премьером. Я в этом даже не сомневаюсь! Он по-прежнему находится в кадровом резерве…





Кстати, все председатели Мингорисполкома являются почетными членами нашего союза. Андрей Шорец, например, получил статус почетного члена и соответствующий диплом в январе этого года.





— Вы теперь тоже почетный, правда, председатель.





— Да, для меня ввели эту должность. Но это не значит, что по нечетным дням недели я не работаю. Мы договорились с Ладутько, что я буду представлять интересы нашей организации в Мингорисполкоме, ходить на планерки. Ведь Ладутько нужно своим предприятием заниматься. Он недавно с Монголией переговоры провел, теперь в Египет собирается — возможно, будет филиал там открывать, во всяком случае пока активно ведет переговоры по этому вопросу…











