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Карягин об избрании Николая Ладутько главой столичного союза предпринимателей: Власть здесь ни при чем

20.06.2018 18:19 — Разное | Партизан  
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Экс-глава Мингорисполкома, директор ООО «Мотовелозавод» Николай Ладутько сменил Владимира Карягина в должности председателя Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. Эта рокировка удивила не только общественность, но даже и некоторых чиновников …

Карягин об избрании Николая Ладутько главой столичного союза предпринимателей: Власть здесь ни при чем
Владимир Карягин уверяет: выборы прошли честно и без вмешательства властей.

— Безусловно, назначение Ладутько выглядит сенсационным и необычным, но смена председателя Союза планировалась давно, не могу же я все время руководить! — рассказал «Народной Воле» Владимир Карягин. — Тем более это не оплачиваемая работа, требующая немало времени и финансов. А я работаю на пяти работах, в вузах, возглавляю конфедерацию предпринимателей. У меня просто не хватает времени на все.

Это была самая обычная, плановая отчетно-выборная конференция Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. Кроме Николая Александровича Ладутько выдвигались и другие кандидатуры. Все выступали с программами. Ладутько, кстати, пришлось отвечать не только за себя, но и за всех чиновников. Однако он достойно держался.

— А Ладутько сам выразил желание сменить вас или его настоятельно попросили?

— Власть здесь вообще ни при чем! У нас свободная организация, и никто нам никакие кандидатуры никогда не согласовывал. Когда мы предложили Ладутько выдвинуть свою кандидатуру, он посоветовался со своими друзьями, коллегами и буквально за сутки дал добро на выдвижение.

Ладутько тесно связан с предпринимателями — средними и крупными, естественно, что они следом за ним придут в наш союз.

— Но ведь он чиновник до мозга костей!

— Ладутько на всех своих должностях содействовал предпринимателям. А когда возглавлял Мингорисполком, то с бизнесменами работал, пожалуй, лучше всех своих предшественников. Часто встречался, приглашал предпринимателей на заседания исполкома.

В него верил и покойный мэр Минска Михаил Павлов. Уже будучи больным, говорил мне, что Ладутько справится с теми задачами, которые стоят перед Мингорисполкомом. И когда не стало Павлова, именно Ладутько довел до конца все им начатые проекты, в том числе и большие стройки, он гасил конфликты, сам повсюду лично выезжал…

— Не секрет, что Ладутько фактически спровоцировал судебный процесс над бывшим владельцем «Мотовело» бизнесменом Александром Муравьевым, которого на 11 лет посадили за решетку.

— Вы ошибаетесь. Я очень хорошо отношусь к Муравьеву, но, поверьте, Ладутько там ни при чем…

— Он завод довел до банкротства.

— Не довел до банкротства, а проводит процедуру банкротства. И надо еще посмотреть, в каком состоянии он получил это предприятие…

Я уверен, что Николай Ладутько еще верне в государственные органы. Будет министром или вице-премьером. Я в этом даже не сомневаюсь! Он по-прежнему находится в кадровом резерве…

Кстати, все председатели Мингорисполкома являются почетными членами нашего союза. Андрей Шорец, например, получил статус почетного члена и соответствующий диплом в январе этого года.

— Вы теперь тоже почетный, правда, председатель.

— Да, для меня ввели эту должность. Но это не значит, что по нечетным дням недели я не работаю. Мы договорились с Ладутько, что я буду представлять интересы нашей организации в Мингорисполкоме, ходить на планерки. Ведь Ладутько нужно своим предприятием заниматься. Он недавно с Монголией переговоры провел, теперь в Египет собирается — возможно, будет филиал там открывать, во всяком случае пока активно ведет переговоры по этому вопросу…




 
Теги: Минск
 
 
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Экс-глава Мингорисполкома, директор ООО «Мотовелозавод» Николай Ладутько сменил Владимира Карягина в должности председателя Минского столичного союза...
 
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