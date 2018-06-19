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В стиле 90-х: трое жителей Столинского района вымогали у гражданина Азербайджана $15 тыс

20.06.2018 18:02 — Разное | Партизан  
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Меньше суток потребовалось сотрудникам уголовного розыска на раскрытие двух резонансных преступлений в Столинском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился 31-летний предприниматель - гражданин Азербайджана. Он сообщил, что поздно вечером на автостоянке в деревне Высокое неизвестный выстрелил из пневматического оружия и повредил стекло его автомобиля "Лэнд-Ровер". 

На следующий день ночью мужчине позвонили с неизвестного номера и под угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений потребовали передать $15 тыс. 

Во время оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения правоохранителей попали неработающие 26-летний и 33-летний жители деревни Белоуша. Один из подозреваемых уже имел судимость за кражу и мошенничество. Сотрудники управления уголовного розыска при поддержке ОМОНа задержали злоумышленников в одной из лесопосадок в момент передачи предпринимателем денег. Также был установлен их соучастник - 31-летний безработный житель деревни Дубой. При осмотре автомобиля, на котором приехали вымогатели, был найден пневматический пистолет. 

По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям о вымогательстве и хулиганстве. 
 
 
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Меньше суток потребовалось сотрудникам уголовного розыска на раскрытие двух резонансных преступлений в Столинском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского...
 
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