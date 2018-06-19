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Генсек Совета Европы: Сенцов должен быть освобожден

20.06.2018 17:51 — Разное | Партизан  
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Украинского политзаключенного Олега Сенцова следует помиловать по гуманитарным причинам, считает генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Украинского политзаключенного Олега Сенцова нужно освободить. Об этом 20 июня после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявил журналистам генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, передает gordonua.com

"Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", – сказал он.

Ягланд пообещал в случае необходимости подать прошение на помилование Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека.

19 июня к Ягланду с просьбой содействовать освобождению украинских политзаключенных из российских тюрем обратились глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев и первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.


Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.

9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.

19 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с Москальковой о синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены.

В этот день российские деятели искусств обратились к Путину с просьбой помиловать Сенцова. Под обращением подписались 12 человек, в том числе режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и Алексей Учитель, журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова, художник-мультипликатор Юрий Норштейн.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным".

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выразила мнение, что украинский режиссер не будет просить Путина о помиловании.

 
 
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Украинского политзаключенного Олега Сенцова следует помиловать по гуманитарным причинам, считает генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.
 
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