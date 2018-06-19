"С ходатайством о помиловании может обратиться каждый". Как чиновников "наказывают" за коррупцию

— Запомните — от председателя райисполкома, заканчивая премьер-министром, — это кадровый реестр президента. И все, что с ними связано, мне докладывается немедленно по вопросам коррупции, хищений и прочих вопросов. И пощады вы не ждите! (…) Смотрите, мужики. Лучше нищим, но на свободе. Чем богатым там (в местах лишения свободы). Все на глазах у людей. Не думайте, что сложно вас вычислить и никто знать не будет, — говорил Лукашенко 3 апреля.





А на днях стало известно, из колонии досрочно вышел экс-глава Солигорского района Александр Римашевский, осужденный в декабре 2017 года за взятку на 8 лет колонии. Вместо срока он будет руководить колхозом. И он не единственный помилованный чиновник.





Бывший глава Ленинского района Минска Валерий Кулеш тоже обратился к Александру Лукашенко, правда, еще до суда и попросил его помиловать. Прошение было удовлетворено.





TUT.BY посмотрел, как складывается жизнь осужденных по громким делам и кто из них отсидел срок от звонка до звонка. посмотрел, как складывается жизнь осужденных по громким делам и кто из них отсидел срок от звонка до звонка.





«Как я оказался в колхозе? Это довольно известное событие — помилование президента»





Виктор Ходасевич раньше руководил Бобруйским мясокомбинатом, затем колхозом «Липовка» в Хотимском районе, теперь — торговым центром «Спектр». Резко сменить сферу деятельности ему пришлось после колонии.





В мае 2015 года суд Бобруйского района и города Бобруйска признал Виктора Викторовича виновным «в покушении на хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном группой лиц по предварительному сговору». Сам Ходасевич отрицал все, что ему вменяли.





По версии следствия, директор мясокомбината дал главному технологу указание подготовить для него к новогодним праздникам несколько батонов копченой и вареной колбасы, копченые мясные изделия, фарш, мясо, языки и другую продукцию. Когда машина с краденым мясом выезжала с территории завода, ее остановили сотрудники департамента охраны.





В итоге суд приговорил Виктора Ходасевича к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в 18 млн неденоминированных рублей. А уже в феврале 2016 года экс-директор мясокомбината вышел на свободу и начал руководить СПК «Липовка» в Хотимском районе.





— Он больше не работает у нас, Ходасевича присылали на год, дали служебную квартиру, отработал и уехал в Бобруйск. Его тут ничего не держало, — рассказывают в СПК «Липовка».





Местные жители знают: Виктора Викторовича им направляли в целях перевоспитания. Мы разыскали Ходасевича в Бобруйске, без работы бывший руководитель не остался.





— Как я оказался в колхозе? Это довольно известное событие — помилование президента. По-моему, из семи помилованных человек пять отправились в колхоз. А в «Липовке» не работаю, потому что контракт был заключен на год, после этого я мог устраиваться на любую работу, — рассказывает TUT.BY Виктор Ходасевич. — Кстати, со мной в колонии сидел Архипов (бывший заместитель генерального прокурора, был помилован президентом и направлен в колхоз «Петровичи». — Прим. ред.). А в Бобруйском районе руководителем колхоза сейчас работает человек, который раньше занимал должность в Могилеве.





Виктор Ходасевич уверяет: жизнь в деревне не была трудной, он «быстро находит контакт с людьми», подчиненные до сих пор хотят, чтобы шеф вернулся. Но у Виктора Викторовича теперь другие заботы: он руководит бобруйским торговым центром «Спектр».





— Ваше прошлое не мешало найти новую работу?





— Нет, абсолютно. Все же знают эту историю. Это была какая-то политическая игра на местном уровне, думаю. И помилование не просто так дается.





— Но ведь помилование предполагает, что человек признает свою вину.





— Чтобы все понять, нужно через это пройти. Говорить об этом не буду.









Бывший замгенпрокурора уволился из колхоза спустя два года





Чуть дольше Виктора Ходасевича в деревне задержался Александр Архипов. На всю страну он стал известен после того, когда в отношении него возбудили уголовное дело. Заместитель генпрокурора помог замять уголовное дело в отношении сына бизнесмена.





Пьяный молодой человек без прав ехал на мотоцикле, не справился с управлением, в результате чего погибла 24-летняя девушка. Суд над Архиповым проходил в закрытом режиме, подробности скандального дела журналисты так и не узнали. Лишь, со слов президента, известно: дело было закрыто за слиток золота и бутылку коньяка.





Военная коллегия Верховного суда признала Александра Архипова виновным в получении взятки, превышении служебных полномочий и приговорила к шести годам лишения свободы. Приговор обжалованию не подлежал, а через полтора года Александр Михайлович вышел на свободу. И стал председателем не самого успешного колхоза «Петровичи» в Смолевичском районе.





Свое назначение на новую должность Архипов не комментировал TUT.BY, ссылаясь на то, что должен пройти хотя бы год, чтобы говорить о деревенской жизни. В прошлом году мы ездили в «Петровичи», вот как подчиненные отзывались о новом руководителе:





— Когда Александр Михайлович стал председателем колхоза, был в шоке, не понимал, как люди могут пить до посинения и не выходить на работу целую неделю. Взял тут самых пропащих, отвез в Минск , закодировал, одна доярка до сих пор не пьет. (…) Помню, как он первый раз появился на ферме, зашел в костюме, туфлях, сразу поинтересовался: «Есть ли корма? Как коровы?». А потом сказал: «Я на ферму буду приезжать только в туфлях, чтобы было чисто». Он за чистоту, и это правильно!





Колхозом Архипов руководил чуть больше двух лет, после, как узнал TUT.BY, Александр Михайлович написал заявление об увольнении. С 1 июня он больше не работает в хозяйстве «Петровичи». Нашел ли новое место работы 58-летний Архипов, его бывшие подчиненные не знают.





После выхода из колонии бывший мэр Гомеля переехал в Минск





На скамье подсудимых мэр Гомеля Виктор Пилипец вместе с сотрудниками УКСа оказался осенью 2013 года. Фигурантов уголовного дела обвинили в том, что 27 квартир, которые должны были достаться нуждающимся, они распределили между собой.





Например, семья мэра получила три квартиры, еще пять Виктор Пилипец помог купить знакомым. Кстати, во время процесса бывший чиновник говорил, что он, как и многие белорусы, хотел решить жилищный вопрос.





— Чем моя семья хуже остальных? — задавался вопросом на суде Виктор Пилипец.





И тогда гособвинитель ему напомнил, что в Гомеле у Виктора Ивановича был служебный дом, а в Минске — квартира. По словам чиновника, в 2011 Мингорисполком дал ссуду, в квартире жило 10 человек.





В апреле 2014 года бывшего мэра Гомеля Виктора Пилипца приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. В конце 2015 года он вышел на свободу по амнистии, всего за решеткой Виктор Иванович находился три года.





— Он теперь живет в Минске, — рассказывает TUT.BY родственница бывшего чиновника из Калинковичей.





Калинковичский район — малая родина Пилипца. С 1998 по 2007 год он возглавлял местный райисполком, на его официальном сайте информация о Пилипце находится в рубрике «Известные люди». Виктор Иванович был помощником президента — главным инспектором по Витебской области, в 2008 году ему присвоено звание «Почетный гражданин».





А в 2011 году тот же Калинковичский райисполком возглавил родной брат Виктора Ивановича — Иван Иванович, последний проработал до марта 2018 года. Связаться с бывшим мэром Гомеля не удалось.









Брал взятки даже чебуреками





Экс-заместитель председателя Барановичского горисполкома Игорь Стасевич, запомнился тем, что брал взятки даже чебуреками. Весной 2015 года мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.





В Барановичах он курировал торговлю. Как стало известно в суде, руководство рынка передавало Стасевичу пакеты с огурцами, помидорами, бананами, апельсинами и арбузами. Директор частного торгового предприятия снабжал коньяком и виски, а другой руководитель поставлял чиновнику пиццу и чебуреки.





Осенью 2015 года суд заменил бывшему чиновнику 7 месяцев и 9 дней неотбытого наказания в виде лишения свободы исправительными работами с удержанием 15% заработка.





— Он у нас проработал ровно год, с февраля 2016 года по февраль 2017-го, а потом ушел, — рассказывают TUT.BY сотрудники Барановичского комбината надомного труда.





Где сейчас работает Игорь Стасевич, неизвестно.





«Константинович душу вкладывал в работу, но поднять наше хозяйство невозможно»





Евгений Зюзин — один из помилованных Лукашенко. В 2014 году экс-гендиректор ОАО «Холдинг «Могилевводстрой» Зюзин за получение взятки и хищение был приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему также в течение пяти лет запретили занимать руководящие должности.





А в феврале 2016 года, как Александр Архипов и Виктор Ходасевич, он прямо из колонии уехал поднимать СПК «Колхоз имени Дзержинского» в Бобруйском районе.





— Константинович у нас уже не работает, после его ухода уже сменилось два руководителя, — рассказывают TUT.BY в СПК «Колхоз имени Дзержинского». — Он ушел 4 декабря 2017 года, вышел на пенсию еще летом, но немного поработал, а потом сказал: «Все, хватит».





Как говорят деревенские жители, новый председатель колхоза Евгений Зюзин сразу переехал в агрогородок, ему дали служебный дом.





— Константинович, конечно, душу вкладывал в работу. Но поднять наше хозяйство невозможно, мы на стадии банкротства, и теперь у нас антикризисный управляющий, — отмечают бывшие подчиненные Зюзина.





Поговорить с самим Зюзиным не получилось, его телефон снял сын и посоветовал перезвонить через 3 месяца, отец не в стране.





Из тюрьмы - снова в начальники





А вот бывшего замглавы концерна «Белнефтехим» Владимира Волкова, также помилованного в феврале 2016 года, в колхоз не отправляли. Он получил новую должность — руководителя дирекции строящихся объектов Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода.





Напомним, в 2014 году за получение взятки в крупном размере он был приговорен к восьми годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Свою вину во время процесса Волков не признал.









«С ходатайством о помиловании может обратиться каждый»





— У каждого осужденного, согласно статье 96 Уголовного кодекса (Помилование), есть право обратиться к президенту с прошением о помиловании. Такое ходатайство можно написать только после того, как человек отбыл шесть месяцев наказания с момента вынесения приговора и прошел первую аттестацию в колонии, стал на путь исправления, — объясняет TUT.BY адвокат Павел Иванюшев.





— Приговором суда почти всем коррупционерам запрещено занимать руководящие должности в течение нескольких лет. Как так получается, что, выходя на свободу, они снова становятся директорами?





— Помилование подразумевает под собой, что человек может быть полностью освобожден от основного наказания либо частично.





— Помилование предполагает, что человек должен признать вину?





— В ст. 96 УК нет прямого указания на признание вины, однако в Положении о порядке осуществления в РБ помилования осужденных предполагается, что человек должен был раскаяться в совершенном преступлении, добровольно возместить приченный ущерб или уплатить доход, полученный преступным путем.





Кстати, если взять другую статью УК 88 Прим. (Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием), то на стадии следствия подразумевается, что человеку необходимо признавать свою вину.





В моей практике был случай, когда молодой человек, который не признавал себя виновным в преступлении, совершенном группой лиц, был помилован.