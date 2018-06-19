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Под Барановичами горит военный полигон
В редакцию Intex-press 20 июня обращаются жители города, обеспокоенные высоким столбом дыма, который виден в районе реки Мышанки. Возгорание оказалось настолько сильным, что оно было заметно даже из Слонима.
Как рассказали
Тушением пожара занимается Барановичский отдел МЧС и военное лесничество. По состоянию на 16 часов пожар еще не был потушен.
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В редакцию Intex-press 20 июня обращаются жители города, обеспокоенные высоким столбом дыма, который виден в районе реки Мышанки. Возгорание оказалось настолько сильным,...
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